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Каникулы-2019 в Осиповичах.

11.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

“Кто, если не мы!”

Недавно ребята из объединения по интересам «Цветоводство» районного центра творчества детей и молодежи стали участниками республиканской экологической акции по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!».

Требовалось провести мониторинг загрязненных мест в своем регионе, организовать сбор мусора. Объектом для работы определили былой стадион «Локомотив». Здесь немало мусора, земля под соснами усыпана шишками, которые не убирались несколько лет, дно старого фонтана оказалось заваленным и заросшим травой. А ведь земляки приходят сюда гулять с детьми, играть в футбол, баскетбол, заниматься бегом и скандинавской ходьбой. Поэтому было решено внести посильную лепту в благоустройство этого нужного людям места.

Каникулы-2019 в Осиповичах.

В первый день очистили старый фонтан. В последующие сгребали траву, собирали шишки и мусор. Ребята работали с энтузиазмом. Результатом остались довольны все: и участники акции, и посетители стадиона. Теперь чистая территория радует глаз, а мальчишки и девчонки гордятся результатом своего труда.

Девиз акции «Кто, если не мы!» был осознан и принят каждым ее участником, как и то, что ответственность за сохранение природного наследия страны несем мы все.

Ольга ХОЗЯИНОВА, зав. отделом декоративно-прикладного творчества.

 
 
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“Кто, если не мы!” Недавно ребята из объединения по интересам «Цветоводство» районного центра творчества детей и молодежи стали участниками...
 
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