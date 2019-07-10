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После целой недели холода и дождей разрешили посещение лесов в Брестском районе
11.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестская область - самая "медленная" в плане реагирования на угрозы природного характера. Очень долго не могут решиться ввести запрет на посещение лесов, а потом долго думают, снимать его или нет.
Уже больше недели в Бресте и по району установилась холодная и дождливая погода, и прогнозы пока не предвещают никакого просвета. А вот запрет на посещение лесов сняли буквально на днях. О том, что это действительно произошло, и посещать леса теперь можно, свидетельствует
К слову, в некоторых районах Брестской области - Каменецком, Берёзовском,
Между тем, брестчане в основной своей массе действительно выполняют запрет, и если и посещают леса при необходимости - стараются обеспечить максимально возможную безопасность при этом. Дело за малым - чиновникам надо научиться реагировать более оперативно на складывающуюся ситуацию.
Не прошло и часа, как инфомрация требует обновления:
Во всех районах Брестской области снят запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.
Во всех 16 районах Брестской области уже дважды вводили запрет на посещение лесного фонда. Первый раз из-за засухи такие меры принимались в конце апреля, второй - в начале июня. "Во время действия запретов в регионе были единичные случаи возгораний, крупных пожаров в лесах не зарегистрировано", - добавил собеседник.
В области с начала года зафиксировано более 140 лесных пожаров, огонь повредил площадь более 5 тыс. га. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 152 человека.
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Брестская область - самая "медленная" в плане реагирования на угрозы природного характера. Очень долго не могут решиться ввести запрет на посещение лесов, а потом...
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