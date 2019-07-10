После целой недели холода и дождей разрешили посещение лесов в Брестском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область - самая "медленная" в плане реагирования на угрозы природного характера. Очень долго не могут решиться ввести запрет на посещение лесов, а потом долго думают, снимать его или нет.





Уже больше недели в Бресте и по району установилась холодная и дождливая погода, и прогнозы пока не предвещают никакого просвета. А вот запрет на посещение лесов сняли буквально на днях. О том, что это действительно произошло, и посещать леса теперь можно, свидетельствует только карта Министерства лесного хозяйства.





К слову, в некоторых районах Брестской области - Каменецком, Берёзовском, Ивацевичском , Ивановском и Пинском посещение лесов до сих пор запрещено, хотя там тоже прохладно и влаги хватает. За посещение леса в запрещенный период предусмотрен штраф в размере до 637,5 рубля (до 25 базовых величин), а за нарушение, которое привело к пожару, от 637,5 до 1275 рубля (от 25 до 50 базовых).





Между тем, брестчане в основной своей массе действительно выполняют запрет, и если и посещают леса при необходимости - стараются обеспечить максимально возможную безопасность при этом. Дело за малым - чиновникам надо научиться реагировать более оперативно на складывающуюся ситуацию.

Не прошло и часа, как инфомрация требует обновления:

Во всех районах Брестской области снят запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

"В связи с тем, что по территории области прошли обильные дожди, повсеместно класс пожарной опасности снизился до первого. По данным синоптиков, осадки сохранятся в ближайшее время, что улучшит пожарную обстановку в лесах", - сказал Константин Скребец.

Во всех 16 районах Брестской области уже дважды вводили запрет на посещение лесного фонда. Первый раз из-за засухи такие меры принимались в конце апреля, второй - в начале июня. "Во время действия запретов в регионе были единичные случаи возгораний, крупных пожаров в лесах не зарегистрировано", - добавил собеседник.

В области с начала года зафиксировано более 140 лесных пожаров, огонь повредил площадь более 5 тыс. га. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 152 человека.