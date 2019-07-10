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В Барановичах заменят русскоязычный знак "Милиция" на белорусскоязычный
11.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичах на улице Ленина заменят русскоязычный знак "Милиция" на белорусскоязычный. Этого добился юрист Игорь Случак.
Он направлял заявление в Барановичский отдел
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В Барановичах на улице Ленина заменят русскоязычный знак "Милиция" на белорусскоязычный. Этого добился юрист Игорь Случак. Он направлял заявление в...
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