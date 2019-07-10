Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах на улице Ленина заменят русскоязычный знак "Милиция" на белорусскоязычный. Этого добился юрист Игорь Случак.





Он направлял заявление в Барановичский отдел ГАИ , в котором обратил внимание на тот факт, что в соответствии с Правилами дорожного движения упомянутый знак должен быть выполнен только по-белорусски. Из полученного ответа следует, что знак с русскоязычной надписью будет демонтирован, а вместо него до 16 июля установят знак с белорусскоязычной надписью.