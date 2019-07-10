В Лунинце осуждена пенсионерка, которая получала пенсию по чужому паспорту

Источник материала: Виртуальный Брест

По приговору суда 76-летней обвиняемой назначено наказание в виде ареста.





Находясь в кассовом зале «Белпочты» на пл.Ленина 22 в г. Лунинец в ноября прошлого года, женщина предоставила работнику почты паспорт на имя 80-летней пенсионерки и сняла по нему деньги.

В суде обвиняемая вину признала и показала, что действительно выдала себя за другого человека и получила чужую пенсию в сумме 312 руб.21 коп. Ущерб она возместила.

Ст. помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер прокомментировала Медиа-Полесью:

- Лунинчанка признана виновной в завладении имуществом путём обмана «Мошенничество». На основании части 1 статьи 209 УК Республики Беларусь ей назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц.