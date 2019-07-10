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Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?
11.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как известно, празднования 1000-летия города будут масштабными. Точной программы пока не называлось, есть лишь обрывочные сведения, но уже понятно - большая часть мероприятий пройдут на
На перекрёстке улиц Октябрьской революции и 28-го Июля продолжается ударными темпами строительство Макдональдса, начало которого в городе сопровождалось спорами и было много мнений и вопросов - надо или нет? Но, так или иначе, ресторан появится. Но вот вопрос - а успеют ли строители к 1000-летию, когда в городе (да что там в городе, на Гребном!) будут толпы голодных людей, которым надо где-то будет кушать?
Смотрим, что уже сделали, и обращаем внимание на дату сдачи объекта.
Получается, не успеют, а жаль, правда?
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Как известно, празднования 1000-летия города будут масштабными. Точной программы пока не называлось, есть лишь обрывочные сведения, но уже понятно - большая часть...
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