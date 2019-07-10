Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?

Источник материала: Виртуальный Брест

Как известно, празднования 1000-летия города будут масштабными. Точной программы пока не называлось, есть лишь обрывочные сведения, но уже понятно - большая часть мероприятий пройдут на Гребном канале, по крайней мере Город света - точно. Будут, конечно, и другие. Также пользуясь случаем, хотим вам напомнить, что даты проведения - это 6 и 8 сентября. Именно на них делают упор организаторы.





На перекрёстке улиц Октябрьской революции и 28-го Июля продолжается ударными темпами строительство Макдональдса, начало которого в городе сопровождалось спорами и было много мнений и вопросов - надо или нет? Но, так или иначе, ресторан появится. Но вот вопрос - а успеют ли строители к 1000-летию, когда в городе (да что там в городе, на Гребном!) будут толпы голодных людей, которым надо где-то будет кушать?





Смотрим, что уже сделали, и обращаем внимание на дату сдачи объекта.





Получается, не успеют, а жаль, правда?



