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Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?

11.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как известно, празднования 1000-летия города будут масштабными. Точной программы пока не называлось, есть лишь обрывочные сведения, но уже понятно - большая часть мероприятий пройдут на Гребном канале, по крайней мере Город света - точно. Будут, конечно, и другие. Также пользуясь случаем, хотим вам напомнить, что даты проведения - это 6 и 8 сентября. Именно на них делают упор организаторы.

Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?

На перекрёстке улиц Октябрьской революции и 28-го Июля продолжается ударными темпами строительство Макдональдса, начало которого в городе сопровождалось спорами и было много мнений и вопросов - надо или нет? Но, так или иначе, ресторан появится. Но вот вопрос - а успеют ли строители к 1000-летию, когда в городе (да что там в городе, на Гребном!) будут толпы голодных людей, которым надо где-то будет кушать?

Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?

Смотрим, что уже сделали, и обращаем внимание на дату сдачи объекта.

Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?

Получается, не успеют, а жаль, правда?

Успеют ли построить Макдональдс в Бресте к датам празднования 1000-ления?

 
 
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