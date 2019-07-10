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Лобода оправдывается, а Королёва фотографируется голой. Что за скандал, который обсуждают в Сети?

11.07.2019 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 10 июля, украинская певица Светлана Лобода оскандалилась: она опубликовала в своем Instagram интимное фото, которое, как оказалось, принадлежит американской модели. Ситуацией воспользовалась другая артистка — Наташа Королева: в ее профиле тоже появилась ню-фотография.


Фото: instagram.com/nude_yogagirl

Лобода взбудоражила поклонников откровенным снимком: на нем запечатлена обнаженная девушка на пирсе в стойке на голове. И подпись: «В Нижнем Новгороде я встану на сцене». Однако подписчики засомневались, действительно ли это тело Лободы.

На самом деле фотография принадлежит известному американскому блогеру Nude Yoga Girl, у которой почти миллион подписчиков. Она часто фотографируется обнаженной, при этом всегда прячет лицо. Поступок Лободы ее сильно возмутил. Она высказалась, что не понимает, зачем селебрити с 5 миллионами подписчиков кем-то притворяться. Более того, по словам блогера, Светлана не просто украла снимок, но и отфотошопила его, чтобы фигура выглядела стройнее. Лобода попыталась сгладить конфликт и обратилась к Nude Yoga Girl:

— Дорогая, я не писала, что девушка на фото — это я. Я написала, что буду рада видеть тебя в Нижнем Новгороде. Не переживай.

Но модераторы Instagram удалили скандальный пост украинской дивы.

Сегодня коллегу поддержала Наташа Королева. Она предложила обеим сторонам помириться и сама стала в позу, запечатлев это на фото. Снимок она сопроводила вот таким текстом:


Фото: instagram.com/koroleva__star

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Вчера, 10 июля, украинская певица Светлана Лобода оскандалилась: она опубликовала в своем Instagram интимное фото, которое, как оказалось, принадлежит американской...
 
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