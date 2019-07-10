|
Лобода оправдывается, а Королёва фотографируется голой. Что за скандал, который обсуждают в Сети?
Источник материала: Tut.by
Вчера, 10 июля, украинская певица Светлана Лобода оскандалилась: она
Лобода взбудоражила поклонников откровенным снимком: на нем запечатлена обнаженная девушка на пирсе в стойке на голове. И подпись: «В Нижнем Новгороде я встану на сцене». Однако подписчики засомневались, действительно ли это тело Лободы.
На самом деле фотография принадлежит известному американскому блогеру
— Дорогая, я не писала, что девушка на фото — это я. Я написала, что буду рада видеть тебя в Нижнем Новгороде. Не переживай.
Но модераторы Instagram удалили скандальный пост украинской дивы.
Сегодня коллегу поддержала Наташа Королева. Она предложила обеим сторонам помириться и сама стала в позу, запечатлев это на фото. Снимок она сопроводила вот таким текстом:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 10 июля, украинская певица Светлана Лобода оскандалилась: она опубликовала в своем Instagram интимное фото, которое, как оказалось, принадлежит американской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)