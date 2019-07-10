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В Беларуси зафиксировали продовольственную дефляцию: на какие продукты в июне упали цены

11.07.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне в Беларуси впервые за последние 11 месяцев снизились цены. Правда, ненамного — всего на 0,1%. Самый большой вклад в дефляцию внесли продовольственные товары, они подешевели на 0,4%. А вот услуги на столько же подорожали. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что цены в прошлом месяце изменились ощутимее всего.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По прогнозам правительства, цены в этом году должны вырасти не более чем на на 5% (декабрь к декабрю). Пока инфляция с начала года составляет 2,9%. Продовольственные товары по сравнению с декабрем подорожали на 2,8%, непродовольственные товары — на 2,3%, услуги — на 4,1%.

Овощи — дешевели, фрукты — дорожали

В последний раз в Беларуси продуктовая дефляция была в августе прошлого года, тогда цены упали на 0,2%. А месяцем ранее — на 0,5%.

Самый заметный вклад в июньскую дефляцию внесли овощи — они подешевели на 26,8%. Больше всего в цене потеряла свежая белокочанная капуста (-55,6%), свежие огурцы (-45,5%), свежие помидоры (-26,6%), сладкий перец (-9,8%), репчатый лук (-8,8%). Впрочем, некоторые позиции для белорусов стали обходиться дороже. Например, свекла выросла в цене на 22,5%, а морковь — на 13,8%.

Мясо в июне тоже подешевело, но не так значительно — на 0,2%. Например говядина (кроме бескостного мяса) стала доступнее на 1,4%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 0,9%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 0,3%, полуфабрикаты из птицы — на 0,3%, бескостная свинина — на 0,2%, бескостная говядина — на 0,1%. Колбасные изделия и копчености подорожали на 0,2%.

Также среди подешевевших продуктов — куриные яйца (-6,4%) и и сыры (-0,7%).

Но далеко не на все продукты цены в июне снизились. Так, незначительно подорожали молоко и молочные продукты (на 0,2%), рыба и рыбопродукты (на 0,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,5%), макаронные изделия (на 1,1%). Ощутимо прибавили в цене некоторые крупы: пшенная — 4%, овсяные хлопья — 3,1%.

Фрукты тоже оказались подвержены инфляции, они в прошлом месяце подорожали на 1,1%. Сильнее всего на кошельках белорусов сказались цены на виноград (+11%), цитрусовые (+3,2%) и бананы (+2,9%).

Как изменились цены на услуги и непродовольственные товары

Услуги в июне подорожали заметнее всего — на 0,4%. Лидером по росту цен оказались дошкольные учреждения, они стали обходиться родителям в среднем на 9,7% дороже.

Заметно выросли цены и на поезда международного сообщения — на 7%. Судя по всему, роста цен на железнодорожное сообщение стоит ждать и в июле. Напомним, в начале месяца стало известно, что вскоре подорожают билеты на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий.

Из других услуг в июне подорожали санаторно-оздоровительные (на 5,8%), а также услуги кинотеатров и видеосалонов (на 3,6%). А стоимость непродовольственных товаров в июне по сравнению с маем не изменилась, сообщают официальные данные.

Напомним, что инфляционные ожидания населения, несмотря на официальные данные, по-прежнему высоки. Лишь каждый пятый опрошенный Нацбанком считает, что рост инфляции в ближайшее время замедлится. Остальные уверены, что цены будут расти так же, как сейчас, или быстрее.

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