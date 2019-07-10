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В Беларуси зафиксировали продовольственную дефляцию: на какие продукты в июне упали цены
Источник материала: Tut.by
В июне в Беларуси впервые за последние 11 месяцев
Овощи — дешевели, фрукты — дорожали
В последний раз в Беларуси продуктовая дефляция была в августе прошлого года, тогда цены упали на 0,2%. А месяцем ранее — на 0,5%.
Самый заметный вклад в июньскую дефляцию внесли овощи — они подешевели на 26,8%. Больше всего в цене потеряла свежая белокочанная капуста (-55,6%), свежие огурцы (-45,5%), свежие помидоры (-26,6%), сладкий перец (-9,8%), репчатый лук (-8,8%). Впрочем, некоторые позиции для белорусов стали обходиться дороже. Например, свекла выросла в цене на 22,5%, а морковь — на 13,8%.
Мясо в июне тоже подешевело, но не так значительно — на 0,2%. Например говядина (кроме бескостного мяса) стала доступнее на 1,4%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 0,9%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 0,3%, полуфабрикаты из птицы — на 0,3%, бескостная свинина — на 0,2%, бескостная говядина — на 0,1%. Колбасные изделия и копчености подорожали на 0,2%.
Также среди подешевевших продуктов — куриные яйца (-6,4%) и и сыры (-0,7%).
Но далеко не на все продукты цены в июне снизились. Так, незначительно подорожали молоко и молочные продукты (на 0,2%), рыба и рыбопродукты (на 0,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,5%), макаронные изделия (на 1,1%). Ощутимо прибавили в цене некоторые крупы: пшенная — 4%, овсяные хлопья — 3,1%.
Фрукты тоже оказались подвержены инфляции, они в прошлом месяце подорожали на 1,1%. Сильнее всего на кошельках белорусов сказались цены на виноград (+11%), цитрусовые (+3,2%) и бананы (+2,9%).
Как изменились цены на услуги и непродовольственные товары
Услуги в июне подорожали заметнее всего — на 0,4%. Лидером по росту цен оказались дошкольные учреждения, они стали обходиться родителям в среднем на 9,7% дороже.
Заметно выросли цены и на поезда международного сообщения — на 7%. Судя по всему, роста цен на железнодорожное сообщение стоит ждать и в июле. Напомним, в начале месяца
Из других услуг в июне подорожали санаторно-оздоровительные (на 5,8%), а также услуги кинотеатров и видеосалонов (на 3,6%). А стоимость непродовольственных товаров в июне по сравнению с маем не изменилась, сообщают официальные данные.
Напомним, что инфляционные ожидания населения, несмотря на официальные данные, по-прежнему
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