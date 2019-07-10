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«Математическая модель лихорадки Бибера»: ученые делятся смешными названиями исследований
Источник материала: Tut.by
Лиза Стинсон, занимающаяся исследованиями акушерства и микробиологии в Университете Западной Австралии,
В комментариях тут же начали делиться другими смешными названиями научных статей.
Например, «Змеи на космическом корабле» (
«Влияние рождественского ужина с родственниками на состав кишечной микробиоты» (
Или «Добраться до сути анальной эволюции» (
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