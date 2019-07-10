«Математическая модель лихорадки Бибера»: ученые делятся смешными названиями исследований

Источник материала: Tut.by

Лиза Стинсон, занимающаяся исследованиями акушерства и микробиологии в Университете Западной Австралии, опубликовала твит, где написала: «Остановсите интернет! Я только что нашла лучшее в мире название статьи». Ниже был скрин документа с заголовком: «Фантастические дрожжи и где они обитают: скрытое разнообразие диморфных грибковых патогенов».

STOP THE INTERNET! I just found the world’s best paper title. pic.twitter.com/MZVPurtwAb — Lisa Stinson (@lisafstinson) 9 июля 2019 г.

В комментариях тут же начали делиться другими смешными названиями научных статей.

Например, «Змеи на космическом корабле» ( ссылка ).

I still marvel that this sort of title gets past editors, but I’m glad it does. One I had the pleasure of contributing to: Snakes on a spaceship pic.twitter.com/nMEZ5NBAer — 0.0001% acrylic (@drSteve1663) 9 июля 2019 г.

«Влияние рождественского ужина с родственниками на состав кишечной микробиоты» ( ссылка ).