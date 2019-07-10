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«Матери 328» после встречи с Кочановой отменили голодовку. Что им пообещали?

11.07.2019 10:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Активистки движения «Матери 328», наконец, встретились с главой администрации президента Натальей Кочановой. Суть их разговора передает «Радые Свабода».

Что пообещала Кочанова?

— Изучить и, если получится, пересмотреть сотню уголовных дел по «наркотической» статье, по которой, как считают активистки, несправедливо наказали их родственников. Рассмотрят более 20 дел по четвертой части статьи 328 УК РБ – «Матери 328» считают ее самой проблемной и добиваются отмены.

— До конца июля провести собрание в администрации Лукашенко. В нем примут участие Верховный суд и правоохранители. Там обсудят проблемы борьбы с наркотиками и предложения активисток.

— Проверить банки, через которые переводят деньги, связанные с психотропами.

— Выяснить, может ли будущая амнистия коснуться тех, кого осудили по первой, второй, третьей и четвертой частям статьи 328 УК РБ.

Чего Кочанова не пообещала?

Кочанова сообщила, что встречу с Лукашенко организовать не в силах. А это было основным требованием «Матерей 328», из-за чего они устроили последнюю голодовку – она длилась три недели. Акцию приостановили неделю назад, ожидая беседы с Кочановой. Глава администрации заверила, что все требования записала и передаст президенту лично. 

Активистки и чиновница долго обсуждали тех, кто отбыл наказание по «наркотической» статье. Беларуски интересовались, каким образом их собираются включить в общество. На что Кончанова предложила сотрудничать государственные организации. В том числе с зампреда Совета Республики Марианной Щеткиной. «Матери 328» согласились. Когда встреча закончилась, женщины подчеркнули, что голодовку возобновлять не намерены.

Напомним: «Матери 328» – активистское движение, его участники добиваются корректировки «наркотической» статьи. Их последняя голодвка длилась с 11 июня по 3 июля в деревне Остров (Минская область), пишет TUT.by. 9 июля женщины добивались приема у председателя Верховного суда Валентина Сукало, но им отказали. 
 

Фото обложки: Эвелин Бенчикова.

Читайте по теме: Как наши дети становятся наркоторговцами. Истории матерей-328

 
 
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Активистки движения «Матери 328», наконец, встретились с главой администрации президента Натальей Кочановой. Суть их разговора передает «Радые Свабода». Что...
 
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