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Немец проехал по Беларуси в доме-«автозаке». Посмотрите на его машину

11.07.2019 09:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Немец с 33-летним туристическим стажем этим летом проехал по Беларуси. Журналистам TUT.by он рассказал, каково это – путешествовать по нашей стране в автомобиле, похожем на автозак.

Питеру (имя изменено) 62 года. Он объездил города России, Америки, Азии – был где угодно, кроме Беларуси. В этом году решил исправиться: купил билеты на Европейские игры и пустился в путь. Поездка в нашу страну началась 19 июня, польско-беларускую границу Питер пересек 22 июня. С его слов, все вели себя дружелюбно, но подобных машин раньше не видели, поэтому осмотрели ее раз пять.

Дело в том, что средство передвижения Питера – автодом. Его базу составляет двухосное шасси Man с жилым блоком сверху. Кабина выполнена в удлиненном варианте. Помимо двух кресел для водителя и пассажира, в ней есть одно спальное место. Такие автомобили собираются индивидуально, и цены на них соответствующие: на родине Питера они стартуют от 300 тысяч евро.

Рядом с Брестской крепостью Питер встретил студента-архитектора, который говорил на немецком. Парень провел экскурсию и показал, где что находится. Из Бреста немец отправился в Беловежскую Пущу, все в том же доме на колесах. «Это необычный опыт: побыть одному в огромном лесу. За два с половиной часа я не встретил ни одной живой души», – вспомнил турист.

Следующая остановка – Ружаны. Питер посетил дворец Сапегов, переночевал на парковке санатория и поехал в Минск. По дороге заскочил в дворец Пусловских и музей Тадеуша Костюшко в Коссово, посмотрел Мирский замок, сходил на Европейские игры, даже в Оршу успел. «Хорошие дороги, доброжелательные люди, вкусная еда, красивые дома», – подытожил свой опыт пребывания в Беларуси Питер.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Немец с 33-летним туристическим стажем этим летом проехал по Беларуси. Журналистам TUT.by он рассказал, каково это – путешествовать по нашей стране в автомобиле,...
 
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