Дети попробуют себя в 50 профессиях на семейном фестивале “Букидс”

Источник материала: Аргументы и факты

В эти дни каждый ребенок ощутит себя взрослым, ведь юным гостям заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу. Заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек Funtastik.

В этот раз организаторы и партнеры мероприятия подготовили для юных минчан много интересных локаций и более 50 профессий. Спроектировать и построить первый дом с Новой Боровой, создать ландшафтный арт-объект вместе с Мишкой Барни, пройти уроки финансовой грамотности и получить первую зарплату БСБ Банка, освоить столярное мастерство и научиться ухаживать за садом, ощутить себя артистом Белгосцирка и даже на пару дней стать фермером с Растишкой, посадить яблоневый сад в импровизированном саду. Многие дети мечтают замесить раствор и построить стену из кирпича, уложить плитку, прикрутить унитаз. Заправить автомобиль и узнать все о топливе на импровизированной заправке АЗС А-100, примерить бронежилет и стать инкассатором, получить первые водительские права, посидеть в кабине экскаватора - все это возможно сделать на "Букидс".

На фестиваль приедут настоящие герои: пожарная машина с сотрудниками МЧС, машина скорой помощи на борту с врачами, машина ГАИ, военный автомобиль.

Для юных ученых создадут Научный город, где представят профессии: химик, биолог, физик, археолог, программист. Организаторы не забыли и маленьких модников - на площадке красоты дети освоят профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи. Пчеловод, организатор пространства, декоратор, мороженщик - даже взрослым будет интересно участвовать в активностях фестиваля.

На театральной площадке пройдет более 15 спектаклей в двух категориях: для малышей до 3 лет и для детей постарше.

Для посетителей будет работать фермерский фудкорт с полезными продуктами, игровыми и разнообразными спортивными площадками, чтобы каждый член семьи нашёл себе занятие на фестивале.

“Каждый ребенок мечтает о какой-то профессии. Но не всегда у него была возможность узнать о ней больше, пообщаться с профессионалами и получить первый опыт. Наш фестиваль дает такую возможность и показывает юным исследователям огромные возможности этого мира”, - прокомментировала организатор фестиваля Татьяна Юзефович.

Всем детям вход свободный.