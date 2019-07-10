ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети попробуют себя в 50 профессиях на семейном фестивале “Букидс”

11.07.2019 11:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Дети попробуют себя в 50 профессиях на семейном фестивале “Букидс”
Фото из открытых источников

В эти дни каждый ребенок ощутит себя взрослым, ведь юным гостям заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу. Заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек Funtastik.

В этот раз организаторы и партнеры мероприятия подготовили для юных минчан много интересных локаций и более 50 профессий. Спроектировать и построить первый дом с Новой Боровой, создать ландшафтный арт-объект вместе с Мишкой Барни, пройти уроки финансовой грамотности и получить первую зарплату БСБ Банка, освоить столярное мастерство и научиться ухаживать за садом, ощутить себя артистом Белгосцирка и даже на пару дней стать фермером с Растишкой, посадить яблоневый сад в импровизированном саду. Многие дети мечтают замесить раствор и построить стену из кирпича, уложить плитку, прикрутить унитаз. Заправить автомобиль и узнать все о топливе на импровизированной заправке АЗС А-100, примерить бронежилет и стать инкассатором, получить первые водительские права, посидеть в кабине экскаватора - все это возможно сделать на "Букидс".

На фестиваль приедут настоящие герои: пожарная машина с сотрудниками МЧС, машина скорой помощи на борту с врачами, машина ГАИ, военный автомобиль.

Для юных ученых создадут Научный город, где представят профессии: химик, биолог, физик, археолог, программист. Организаторы не забыли и маленьких модников - на площадке красоты дети освоят профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи. Пчеловод, организатор пространства, декоратор, мороженщик - даже взрослым будет интересно участвовать в активностях фестиваля.

На театральной площадке пройдет более 15 спектаклей в двух категориях: для малышей до 3 лет и для детей постарше.

Для посетителей будет работать фермерский фудкорт с полезными продуктами, игровыми и разнообразными спортивными площадками, чтобы каждый член семьи нашёл себе занятие на фестивале.

Каждый ребенок мечтает о какой-то профессии. Но не всегда у него была возможность узнать о ней больше, пообщаться с профессионалами и получить первый опыт. Наш фестиваль дает такую возможность и показывает юным исследователям огромные возможности этого мира”, - прокомментировала организатор фестиваля Татьяна Юзефович.

Всем детям вход свободный.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-21 июля в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в восьмой раз пройдет семейный фестиваль “Букидс”. Тема этого фестиваля, как и на прошедшего зимнего, -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобода оправдывается, а Королёва фотографируется голой. Что за скандал, который обсуждают в Сети?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика