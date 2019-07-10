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На парковке возле часового завода в Минске уберут шлагбаумы и снизят плату за стоянку

11.07.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Платную парковку возле часового завода «Луч» сделают открытой и снизят цены за стоянку. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали на предприятии «Парковки столицы».


Фото: Павел Орловский, TUT.BY

С 15 июля закрытая платная парковка на 76 машино-мест по местному проезду от улицы Толбухина до улицы Натуралистов станет открытой: установленные шлагбаумы поднимут, а автоматическую кассу отключат.

— По сути, эта парковка была проезжей частью с односторонним движением, по которой автомобили ехали от бульвара Толбухина к домам № 95 и № 95а по проспекту Независимости. Мы сделали ее закрытой в сентябре прошлого года. Но возникла проблема — часто перед шлагбаумом образовывалась большая очередь из машин, которым надо было проехать по парковке транзитом. Эти авто за стоянку не платили — первые 15 минут после заезда на парковку были бесплатными, времени с запасом хватало для сквозного проезда. А за парковку машин нужно было заплатить два рубля за час, — рассказали в ГУ «Парковки столицы».

Чтобы избавиться от очередей на въезде, было принято решение сделать парковку открытой. При этом она по-прежнему останется платной — час стоянки авто в будние дни с 9.00 до 18.00 будет стоить 1 рубль, в выходные и праздничные дни парковаться можно будет бесплатно. Оплатить парковку можно через SMS, USSD-запрос, карточки парковки и иными способами — информация об этом будет размещена на табло, которые в ближайшие дни будут установлены в припарковочной зоне.

 
 
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Часто перед шлагбаумом образовывалась большая очередь из машин, которым надо было проехать по парковке транзитом.
 
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