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69-летний футболист забил ударом в падении через себя
Источник материала: Tut.by
69-летний Клаус Фишер, завершивший игровую карьеру в 1988 году и известный своими выступлениями за сборную Германии и «Шальке 04» (он является вторым бомбардиром в истории Бундеслиги), показал, на что он до сих пор способен, в эфире шоу на немецком телеканале NDR. Видео
Бывший профессиональный игрок эффектно забил гол ударом в падении через себя. Правда, по сути, в пустые ворота и приземлившись на маты, но всё равно выглядит это впечатляюще.
После этого он бросил вызов легендарному англичанину Гари Линекеру (третий бомбардир в истории своей сборной), на что тот ответил, что
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И бросил вызов англичанину Гари Линекеру.
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