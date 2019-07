69-летний футболист забил ударом в падении через себя

Источник материала: Tut.by

69-летний Клаус Фишер, завершивший игровую карьеру в 1988 году и известный своими выступлениями за сборную Германии и «Шальке 04» (он является вторым бомбардиром в истории Бундеслиги), показал, на что он до сих пор способен, в эфире шоу на немецком телеканале NDR. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте BSN.