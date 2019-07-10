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69-летний футболист забил ударом в падении через себя

11.07.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

69-летний Клаус Фишер, завершивший игровую карьеру в 1988 году и известный своими выступлениями за сборную Германии и «Шальке 04» (он является вторым бомбардиром в истории Бундеслиги), показал, на что он до сих пор способен, в эфире шоу на немецком телеканале NDR. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте BSN.

Бывший профессиональный игрок эффектно забил гол ударом в падении через себя. Правда, по сути, в пустые ворота и приземлившись на маты, но всё равно выглядит это впечатляюще.

После этого он бросил вызов легендарному англичанину Гари Линекеру (третий бомбардир в истории своей сборной), на что тот ответил, что тоже сможет так же.

 
 
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И бросил вызов англичанину Гари Линекеру.
 
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