Минчанин рискнул всем, чтобы создать ролик для YouTube. И не прогадал - заработал 5 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Дмитрию Добудыку 26 лет. В детстве он увлекся видео. Потом, правда, отучился на каменщика-монтажника-сварщика и успел поработать охранником в магазине. Но про хобби не забыл: накопил средств, купил нужную аппаратуру и стал снимать свадьбы. Но свадьбы — работа для денег. Для души минчанин создавал ролики в программе 3ds Max. Он выпустил любительские фанатские видео с «Ведьмаком», «Человеком-пауком», «Дэдпулом», «Веномом», «Мстителями». Но по-настоящему выстрелил лишь последний: ради него Дима рискнул бросить работу и восемь месяцев с утра до вечера практически не вставал из-за компьютера. Результат — 12 миллионов просмотров на его маленьком канале и 5 тысяч долларов, заработанных с рекламы.

Об этом, а еще о лайке от голливудского актера Райана Рейнольдса, видео с Максом Коржом и работе с известным российском актером озвучивания Петром Гланцем, бывший свадебный оператор рассказал TUT.BY.

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«Я работал на стройке и, стоя на крыше, подумал: «Этим ли я хочу заниматься в жизни?»

Дима сразу предупреждает, что его история — это не история успеха. Это история об упорном труде и риске. История о том, как продолжать заниматься любимым делом, когда в тебя уже никто не верит и денег нет от слова «совсем». Но сначала он рассказывает не об анимационных роликах и даже не о карьере свадебного видеооператора. Начало истории — работа на стройке.

— После школы я поступил в лицей, тогда это называли ПТУ. Учился на каменщика-монтажника-сварщика. Помню, стою на стройке на крыше во время практики и думаю: «Этим ли я хочу заниматься в жизни?». Это стало переломным моментом, хотя я рвался работать, и мне, еще учащемуся, прораб неплохо платил — около 10 миллионов [неденоминированных] рублей. После училища пошел учиться в колледж на механика и окончательно понял: это не для меня. Колледж бросил через пару месяцев.



Дмитрий Добудык

Дима говорит, что чувствовал: видео ему близко. Но опыта и толковой камеры у него не было. Чтобы купить технику, устроился охранником и все зарплаты копил на оборудование. Почему пошел в охрану, где зарплата вдвое меньше, чем на стройке? Говорит, что хотел ходить «чистенький и ухоженный», а не «вечно грязный и плохо пахнущий».

— А потом весь наш коллектив уволили, я открыл ИП и занялся свадебной съемкой. Первый заказ подкинул дядя: нужно было снять свадьбу его сестры. Брал недорого, люди заказывали съемки охотно, это позволяло комфортно жить.

К свадебным видео, говорит Дима, он старался подходить с душой, а не ставить работу на конвейер. Параллельно в свободное время всегда увлекался созданием видео для своего канала на YouTube — это было занятием для души.

— Я делал обзоры фильмов в стиле BadComedian, шоу «Время бабки» — аналог шоу «Г...вно вопрос» с Артемом Рыбакиным и Андреем Бондом. Однажды снял кавер-клип на «Тралики» Макса Коржа. Видео, кстати, скинул Максиму лично, он добавил меня в друзья, посмотрел, сказал, что круто. Его впечатлила анимация лица: в кадре был я, но на свое я «наложил» лицо Коржа. Это сейчас есть MSQRD и такими эффектами никого не удивишь, в 2012 году это было в новинку. Пытались договориться с Максимом, чтобы что-то снять, но он был занят — мы не нашли времени для встречи.



Фото: предоставлено Дмитрием Добудык



Помимо кавер-клипа, обзоров на фильмы и эпатажного шоу, на том же канале выходили анимационные ролики про супергероев, созданные Димой в 3ds Max. В общем, какой-то конкретной тематики у канала не было, была полная каша.

— Я понял, что человек не подпишется на такое и нужно определиться с тематикой. Удалил все, оставил только видео с Ведьмаком, Человеком-пауком, Дэдпулом, Веномом. При этом зарекся, что больше ни одной копейки не потрачу на создание видео: только тратить и не получать ничего — перспектива «не айс». Самый дорогой мой ролик, «Ведьмак», вышел в 2016 году. Там две минуты хронометража, но на производство было потрачено более 600 долларов — не такие уж и маленькие деньги. Что я получил? Чуть-чуть прибавилось подписчиков, но это было совсем не то, чего я хотел.

О лайке от голливудского актера Райана Рейнольдса и работе с актером озвучивания Петром Гланцем

Все это время Дима не оставлял работу, благодаря которой жил, — свадебную видеосъемку.

— Если ты снимаешь свадьбы, то ты никто и зовут тебя никак. Имени на этом не заработаешь. А мне хотелось, чтобы на меня равнялись и что-то знали про меня. Я загорелся идеей сделать ролик по Marvel. Нужно понимать, что делаю я все в одиночку и вручную. Да, в Минске есть mocap-студия (студия оптического захвата движения), но это очень дорого — около 800 долларов в день. Там можно записать ролик с живыми актерами и просто перенести их движения в 3D. Это экономит огромное количество времени, для этого ролика я бы сэкономил месяца четыре точно. Но все процессы я делал руками — как герой повернулся, открыл глаза, вдох, выдох. Конечно, некоторые фрагменты автоматизированы, но все равно огромное количество времени уходит на доработку. Чтобы объяснить, какими усилиями создаются ролики, представьте, что вам из спичек нужно построить дом в натуральную величину — это титанический труд.



Скриншот работы в сборке

При этом собеседник отмечает, что в его деле важно не упустить момент, ведь технологии с каждым годом становятся доступнее.

— Через 10 лет те труды, что делаются руками, скорее всего, вообще не будут оценены. То есть работы человеку с каждым годом нужно делать все меньше, а качество картинки становится все лучше.

Один из первых роликов Димы, который получил неожиданный резонанс, оказалось фан-видео о «Дэдпуле».

— Его многие поддержали и он дал мне небольшой толчок. Денег сильно не заработал, но меня заметили пара человек из частных компаний, которые предложили работу. Подумал, что все-таки делать видео про криптовалюту и по-прежнему оставаться «никем» не хочу.

Лайк этому видео поставил даже главный герой фильма — голливудский актер Райан Рейнольдс.

— Сначала меня это очень вдохновило, но потом я почитал комментарии и узнал, что он часто ставит лайки подобному. Конечно, если бы он добавил это к себе на стену, я был бы точно уверен, что ему понравилось, — смеется создатель ролика.

Именно благодаря этому ролику Дима познакомился с Петром Гланцем (российский актер озвучки, голос Дэдпула и многих других персонажей. — Прим. TUT.BY). Как? Просто написал ему в личные сообщения и попросил начитать для ролика текст.

— Даже не думал, что он ответит и согласится. Уровень видео [с Дэдпулом] сразу вырос в несколько раз. И Петя даже не попросил гонорар! Почему? Думаю, ему просто понравился ролик, а денег ему хватает: он зарабатывает большие суммы.

«Рисковать очень сложно. Хотелось все бросить, но решил идти до конца»

Со временем молодой человек окончательно убедился, что ему действительно нравится заниматься только анимацией. Со съемкой свадеб Дима завязал прошлым летом. Предварительно скопил некоторую подушку безопасности и сел за дело. Целью было доказать себе, что он чего-то стоит в мире анимации, и создать ролик к выходу «Мстители: Финал», который соберет не меньше 3−4 миллионов просмотров (до этого ролики Димы набирали не более 100 тысяч просмотров).

— Сначала нужна была идея. Я пытался понять, что хотел бы увидеть зритель. В голове возник образ Таноса, который держит за шею Капитана Марвел. Это и стало своеобразным «сюжетом». Потом решил дополнить историю. Тут появилась информация о слиянии Disney и 21st Century Fox — и Дима решил, что «Дэдпул» и «Люди Икс» смогут участвовать в одних фильмах. Позже ввел Доктора Стрэнджа.



Раскадровка — один из первых этапов создания видео

Если говорить очень упрощенно, процесс создания роликов строится так: есть сюжет, после делается раскадровка, затем рисуется черновой компьютерный вариант, после очень долго все «шлифуется», чтобы картинка была неплохой. В последнюю очередь берутся за звук, а это тоже сложная работа: не так уж просто совместить основной голос с фоновый шумом и, например, топотом шагов, чтобы все вышло гармонично.

— Графический планшет в работе не использую, очень привык к мышке. Думаю, если бы пришел работать в студию типа Wargaming, мне бы сказали, что я все делаю неправильно. С другой стороны, все правила придумали люди, а значит, я могу придумать что-то по-своему.

Над роликом аниматор работал целыми днями: вставал в семь утра, работал до двух ночи. И так изо дня в день на протяжении восьми месяцев. Чтобы развеяться, Дима мог сходить в магазин на 10 минут или помочь жене с ребенком.

— Бывало, сидел ночью в два часа и думал: «Все, бросаю!». Но просыпаясь утром, думал: «Я уже столько всего сделал, нет, бросать нельзя». И ты делаешь-делаешь- делаешь, не зная, получится что-то или нет. Если бы мне сразу сказали, что за это видео я получу, например, 10 тысяч долларов, я бы, конечно, делал и ни о чем не думал. Но когда ты вообще не знаешь, что будет дальше, — очень трудно идти на риск и доводить дело до конца.

«Заработок с одного видео — 5 тысяч долларов. Но можно было получить в разы больше»

В какой-то момент подушка безопасности закончилась, и пришлось влезть в долги на полторы тысячи долларов. В принципе, эти деньги минчанин мог бы заработать за пару свадеб, но решил идти за своей мечтой и к свадьбам не возвращаться.

— Да, был момент, когда пошел полный треш: мы жили у тещи, я нигде не работал, денег нет, занимаюсь, как это кажется со стороны, фигней. Но решил рисковать по полной: другого шанса не будет, живем один раз. Больше всего я боялся потом жалеть о том, что я чего-то не сделал. Когда загружал видео, думал так: если я достоин чего-то, значит, люди оценят работу и оно соберет несколько миллионов просмотров.

Но ролик набрал гораздо больше, чем Дима мог представить. Сегодня у него 12 миллионов просмотров на YouTube. В пиковые моменты его смотрели 150 тысяч человек в час.

— Доходы от этого видео на сегодня — пять тысяч долларов. Деньги удалось получить благодаря рекламе, которую показывали зрителям ролика. В основном англоязычной аудитории. На первом месте — жители Индии, потом США, Канады и других стран. Пять тысяч долларов — это сумма с двух рекламных вставок. Но если бы ролик был 10-минутным (хронометраж Диминого видео — 5 минут. — Прим. ред.), сумма была бы в несколько раз выше. Объясняется тем, что в роликах до 10 минут нельзя самостоятельно регулировать количество рекламы, сервис показывает рекламу только два раза, в начале и в конце видео.

Диме в руки пришла не вся эта сумма. 13% — налоги, еще 20% забрала партнерская сеть MediaCube Production.

— Почему работаю с MediaCube? Они из Минска, занимаются всеми бюрократическими вопросами. К тому же они здорово помогли, когда за неделю до выхода ролика YouTube отключил монетизацию на канале. Кажется, сервис подумал, что все мои ролики — это вырезанные части оригинальных фильмов, а не авторская работа. Мне пришлось отсылать картинки процесса создания роликов — и вопрос решился за два дня, монетизацию вернули. А если бы я не был подключен к партнерской медиасети, разбирательство могло бы затянуться на месяц, если не дольше, и все мои «Мстители» прошли бы мимо.

«В будущем хочу делать ролики не только по Marvel и не только для YouTube»

После выхода ролика Диме поступило несколько предложений о сотрудничестве. Его ролики предлагали купить, предлагали создавать похожие ролики для более крупных американских YouTube-каналов (ценник за минуту — около тысячи долларов). Но минчанин отказался.

— Возможно, если бы ценник был выше, пару роликов я бы снял. Просто хочу прийти к какой-то стабильности. Подумал, зачем двигать чужой вагон, когда есть возможность двигать свой, пусть он пока и очень тяжелый? В будущем хочу делать ролики не только по Marvel. Гораздо больше мне нравится «славянская» тематика — к примеру, тот же «Ведьмак». Но, конечно, если бы работать позвали из Marvel Studios, отказываться бы не стал. В Америку вряд ли бы уехал, но поработать удаленно — почему нет?





Сейчас у Дмитрия есть четкий контент-план того, какие и когда ролики будут выходить.

— Я не гонюсь за большими деньгами, готов жить на среднюю зарплату, но хочу зарабатывать именно тем, что нравится. В дальнейшем попробую уйти от YouTube: есть, например, французская площадка-аналог Daily Motion. Там тоже есть монетизация, хотя денег и людей меньше. Но хоть какой-то зачаток конкуренции с сервисом, от которого ты напрямую зависишь. Скажу так: не бывает без трудностей, но когда все плохо, это заставляет тебя двигаться. Поэтому советую всем: ради любимого дела обязательно нужно идти на риск. Если вы горите идеей, все получится.

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