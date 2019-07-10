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Прогноз на «послезавтра». Когда ждать новых погодных аномалий?

11.07.2019 11:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прогноз на «послезавтра». Когда ждать новых погодных аномалий?
Фото из открытых источников

Согласно аналитической записке белорусских метеорологов «Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата» с 1989 года в Беларуси начался самый продолжительный период потепления за все время инструментальных наблюдений на протяжении последних почти 130 лет.

За период с 1989 по 2015 год среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 градуса превысила климатическую норму. В результате потепления в Беларуси произошло изменение границ агроклиматических зон. Северная агроклиматическая область распалась, а на юге Полесья образовалась новая, более теплая зона. Сейчас территория Беларуси разделена на четыре агроклиматические области: северную, центральную, южную и новую. Исследования показывают, что тенденция к изменению климата в сторону потепления в ближайшие десятилетия будет сохраняться.

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Сценарии

«АиФ» уже сообщал, что авторы записки рассматривают два сценария:  среднего  антропогенного радиационного воздействия и жесткого. Второй сценарий оценивается как маловероятный. В соответствии с первым сценарием продолжительность теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041-2060 годам в среднем возрастет на 35 дней и будет колебаться от 280 до 310 дней. «А на крайнем юго-западе, в районе Бреста, средняя продолжительность такого периода составит 365 дней, то есть зимы там больше не будет», - сказано в документе. Средние температуры в разные поры года вырастут на 1,6-2,4 градуса. Ожидается незначительное увеличение количества осадков осенью и зимой.

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Вместо центра – юг

 Жесткий сценарий предполагает увеличение теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041-2060 годам на 54 дня. Средние температуры в разные поры года вырастут на 2,3-3,1 градуса. В этом случае летом из-за высоких температур и недостатка влаги засушливость территории будет возрастать. В ближайшие десятилетия в Беларуси ожидаются новые изменения границ агроклиматических зон. «Центральная агроклиматическая область к 2030 году фактически распадется, а ее место займет бывшая южная область. При этом практически на всей территории Беларуси станет возможным возделывание кукурузы на зерно, подсолнечника. Новая агроклиматическая область продвинется далеко на север и займет место южной, а на юге страны появятся еще более теплые агроклиматические области», - говорится в аналитической записке.

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Теги: Брест
 
 
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В Беларуси начался самый продолжительный период потепления за все время инструментальных наблюдений на протяжении последних почти 130 лет.
 
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