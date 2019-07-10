Арина Шарапова: про меня была масса ужасных статей, говорили всякие гадости

Источник материала: Аргументы и факты

Владимир Полупанов, «АиФ»: ​Арина, слышал, что ты спишь по 3–4 часа в сутки. Неужели такое возможно?

Арина Шарапова: Перед встречей с тобой спала 3 часа. И чувствую, что не права. Главное теперь в эфире не уснуть (смеётся). Привычка вставать в 4 утра пагубна. А бывает так, что вообще не могу заснуть. В 21.00 по московскому времени выхожу в эфир на Дальний Восток. Потом еду домой или остаюсь в «Останкино» – сплю часик, если получается. И возвращаюсь на работу в 4.15 утра, чтобы с 5.00 до 7.00 выйти в эфир на европейскую часть.

Убеждённый государственник

– «Я государственник», – призналась ты много лет назад. Твои убеждения не поменялись со временем?

– Если ты выбираешь работу на государственном телевидении (а 51% акций Первого канала принадлежит государству), то осознанно работаешь на государство.

– И всё, что делает государст­во, принимаешь?

– Я человек с активной жизненной позицией. И конечно, не могу одобрять всё, что происходит, – начиная от коррупции, заканчивая бессистемностью в решении многих вопросов. Страна большая, проблем много. Любого нормального человека беспокоит, когда эти проблемы не решаются годами. Поэтому и я сопротивляюсь и борюсь с тем, с чем не согласна.



Президент и руководитель мастер-курсов «Школы искусств и медиатехнологий», занимающейся творческим развитием детей и подростков Арина Шарапова в Кремле на первом заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Декабрь 2018 г. Фото: РИА Новости/ Алексей Дружинин

Снобизм – это норма

– В 2000 году ты говорила: «… на своём центральном телевидении вы немножко потеряли ощущение настоящей жизни, у вас появился отвратительный снобизм». Говорила, что центральное телевидение на спаде, а региональное, наоборот, на подъёме. С тех пор что-то изменилось?

– Подписываюсь под каждым словом, сказанным в 2000 году. Снобизм, в принципе, составляющая успешного телевидения (а также театра, кино, шоу-бизнеса). Это норма. Как звёздная болезнь для публичных людей.

Но это проходит… Колоссальная ответственность, которая лежит на каждом участнике процесса, приводит в чувство. И наступает период мудрости.

Продолжаю много ездить по стране и вижу, сколько там талантливых людей. Но финансовых возможностей, конечно, не так много. Золотой век закончился. Региональщикам стало сложнее с точки зрения технологий, командировок в разные уголки страны. Не хватает денег.

– Помню, какой скандал разразился, когда с Первого на ­«Россию-1» ушёл Андрей Малахов. Ты переходила с канала на канал (ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6). В телесообществе это считается предательством?

– Конечно, это всегда влечёт за собой флёр негатива. В своё время была масса ужасных статей про меня, говорили всякие гадости в спину. Тут важны терпение и сила воли. Если выдерживаешь, то побеждаешь. Сейчас, конечно, не могу себе представить, что по своей воле уйду с Первого канала. Это невозможно. И для Андрея уход был очень болезненным. Но свято место пусто не бывает. У ток-шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым высокие рейтинги.

– На телеканале «Звезда» ты ведёшь программу «10 фотографий». Такие совмещения допускаются, потому что канал «Звезда» не конкурент Первому?

– У нас дружественное соглашение со «Звездой». Я, Дима Дибров, Леонид Якубович – мы параллельно работаем и на «Звезде». Счастлива, что есть возможность встречаться с удивительными людьми, которые наполняют жизнь светом. Этот формат непростой с точки зрения рейтингов, но у него есть своя аудитория.

– Это правда, что герои программы не сами приносят свои фото в студию, их находите вы?

– Это такая тонкая работа наших редакторов – «ресёрчеров». Они находят фотографии, от которых герои падают в обморок. Магомед Толбоев чуть не расплакался, глядя на фото родного села. Вспомнил случай, как напоил медвежонка вином, и они вместе уснули на берегу озера. Серьёзный человек, лётчик-испытатель, который знает все модификации самолётов, налетал столько часов на невероятных скоростях… Удивительное несоответствие профессионализма и мальчишеского озорства.

– В 90-е на пике телевизионной формы ты уехала работать с Лебедем в Красноярск, где тебе пришлось ходить с охраной. На тебя были покушения?

– Время было непростое. В Красноярске шли «алюминиевые войны» (борьба криминальных кланов за передел собственности в алюминиевой промышленности. – Ред.). После одного интервью в программе «Час быка» стало ясно, что мне нужна охрана. Но всё обошлось. Зато я стала звездой первых полос центральных газет (смеётся).

– А по какому поводу в середине 90-х у «Останкино» был митинг против тебя?

– Это был 95-й год, перед выборами президента. Коммунисты страшно разозлились на меня. «Она не согласовала с нами тексты», – возмущались они. И пришли к телецентру «Останкино» с плакатами «Там, где встретишь ложь, там Шарапову найдёшь». Очень горжусь этим. Потому что это самая высокая оценка журналистских достижений. Хайп, говоря современным языком.

«Сержусь на телевидение»

– Ты сказала, что телевидение сегодня для тебя не является самым главным, ради чего ты живёшь. Это так?

– Я слукавила. Очень люблю телевидение. Но когда у меня появляется свободное время, а таких периодов на телевидении бывает много (как у актёров: то ты востребован, то нет), я, как человек деятельный, нахожу себе заботы. И конечно, в этот период немного сержусь на телевидение.

– Заботы связаны с твоей школой?

– В том числе. Лет пять мы занимались образовательными программами для детей: учили их телевизионным навыкам, актёрскому мастерству, танцам и т. д. Потом был сложный период, и мы сделали перезагрузку. Теперь продолжаем с более широкой аудиторией – работаем с онкобольными детьми, в рамках программы «Московское долголетие» готовим обучающие программы для взрослых людей на пенсии.

– Читал, что сериал «Богиня прайм-тайма» снят на основе твоей биографии. Это правда, что Татьяна Устинова писала образ с тебя?

– Актриса Оля Ломоносова, сыгравшая в сериале, даже кассеты с моими эфирами смотрела – училась говорить, как Шарапова. Мне тоже было предложено сняться там в роли самой себя. Но в сценарии мне много чего не понравилось, и я отказалась. А потом жалела. Таня хорошо написала. Но там почти ничего нет про меня. Мы с ней по этому поводу немного повздорили и много лет не общались. Но я счастлива, что мы снова вместе. У нас прекрасная троица: Малышева, Устинова, Шарапова.