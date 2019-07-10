Кто мутит воду? В водоемах Беларуси можно найти целую «таблицу Менделеева»

Источник материала: Аргументы и факты

Например, недавно агентство БЕЛТА передало новость о загрязнении реки Дитва. Тревогу забили жители деревни Доржи, сообщившие в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды о помутнении воды и наличии неприятного запаха.

«При обследовании участка специалистами Лидской горрайинспекции установлено, что река возле садоводческих кооперативов деревни Доржи представляет собой мутную жидкость серого цвета с характерным специфическим запахом. В районе железнодорожного моста рядом был обнаружен замор рыбы», - рассказали в комитете. Установлено, что в месте гибели рыбы количество кислорода составило менее 0,2 мг/л. На выпуске из очистных сооружений Лидского ЖКХ содержание взвешенных веществ превысило предельно допустимые концентрации в 5 раз, установлено также превышение разрешенной концентрации фосфора, азота. «Именно в летний период при высоких температурах очистные сооружения не справляются с очисткой хозяйственно-бытовых и производственных вод, и происходит вынос активного ила. В свою очередь река Дитва, имея низкую ассимилирующую способность, не может быстро справиться с поступающей нагрузкой», - отметили в комитете. Сейчас ситуация взята на контроль. Определяются оптимальные пути решения проблемы.

Из ряда вон?

В целом, наверное, кристально чистых рек у нас в стране и не осталось. По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь, наибольшую антропогенную нагрузку испытывают – то есть являются наиболее загрязненными – река Свислочь, протекающая ниже Минска; Уза в районе Гомеля; Уша ниже Молодечно; Березина ниже Борисова, Западная Двина ниже городов Полоцка, Новополоцка и Верхнедвинска; Припять ниже Пинска; Ясельда ниже Берёзы; Западный Буг в районе Бреста; Мухавец в районе Кобрина. Из водоемов наиболее загрязненные - водохранилище Осиповичское, озера Кагальное и Лядно.

Наибольший вклад в загрязнение поверхностных вод вносят азот аммонийный, азот нитритный, фосфор фосфатов и легкоокисляемые органические вещества. Также наблюдается повышенное содержание железа, соединений меди, марганца и цинка. Как правило, большое количество соединений азота и фосфора поступает в водоемы с сельскохозяйственных угодий и из животноводческих комплексов, жилищно-коммунальных хозяйств.

Свою лепту в загрязнение водных ресурсов вносят сточные воды практически всех промышленных предприятий – различается только состав загрязнителей. «Благодаря» этому во многих водоёмах нарушены естественная динамика и процессы миграции химических веществ в воде, усилились процессы вторичного загрязнения, снизилась способность к самоочищению. Из канализации в воду также попадают агрессивные компоненты бытовой химии, лекарства, микропластик (МП).

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Новая проблема?

В Беларуси внимание на проблему пагубного влияния МП обратили сравнительно недавно. Центр экологических решений (ЦЭР) провел собственное исследование, чтобы узнать, содержится ли МП в водных объектах нашей страны. Результаты показали: МП был обнаружен почти во всех взятых пробах из разных мест Свислочи, водохранилищ Цнянское и Дрозды, Минского моря.

МП переходит в окружающую среду из косметических средств, попадает туда с краской, отходами переработки либо производства пластика. Кроме того, на мелкие частицы распадаются одноразовые пакеты и пластиковая посуда.

Какую же угрозу таит МП? В воде на него сорбируются различные токсины и загрязняющие вещества. Когда мы употребляем в пищу рыбу, которая его поглощает, это может быть чревато генетическими, генотоксическими, иммунотоксическими изменениями. Доказано влияние МП на репродуктивную и нервную систему. А еще при изготовлении в МП часто добавляют небезопасные химвещества, допустим, фтолаты, которые могут со временем негативно воздействовать на эндокринную систему человека.

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Есть ли выход?

Именно в целях борьбы с МП Европейский парламент принял финальную версию «Пластиковой стратегии», которая предусматривает запрет на пластиковые одноразовые трубочки, столовые приборы, ушные палочки и микропластик в косметике и моющих средствах, сокращение использования одноразовой посуды и повышение объёмов переработки. Также предполагается запретить использование биоразлагаемого пластика к 2020 году.

Что касается Беларуси, то пока ЦЭР выступил с инициативой обязать отечественных изготовителей одежды производить первую промышленную стирку продукции. Как рассказал директор ЦЭР Евгений ЛОБАНОВ, в этом случае значительная часть полимерных микроволокон выходит наружу. Также необходима модернизация очистных сооружений с учетом улавливания мельчайших частиц полимеров. «Очень важно, чтобы у нас начали обсуждать эту тему и на научном, и на законодательном уровнях как можно раньше», - призывает Евгений Лобанов.

Действительно, может, хватит быть отстраненными?

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