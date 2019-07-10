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Санслужба Ганцевичского района проводит мониторинг бань

11.07.2019 11:51 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии доводит до Вашего сведения, что на территории района в период с 01.07.2019 по 30.07.2019 проводится мониторинг санитарного состояния бань (саун) на соответствие их установленным требованиям законодательства.

Санслужба Ганцевичского района проводит мониторинг бань

При оценке соответствия используются следующие ТНПА:
санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27;
санитарные правила об организации и проведении мероприятий по уничтожению грызунов, бытовых насекомых, комаров подвальных помещений, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2002 г. № 54, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 февраля 2009 г. № 12;
Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства»;
С целью исключения некачественного обеспечения населения банными услугами, в рамках возложенных полномочий, субъектам хозяйствования оказывается консультативно-методическая помощь по устранению и недопущению нарушений. При их не устранении, в соответствии с законодательством, к недобросовестным субъектам хозяйствования будут приниматься меры административного воздействия.
В случае некачественного функционирования объектов, оказывающих банные услуги населению, или имеющихся предложений по улучшению банного обслуживания населения, предлагаем обращаться в Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии по тел.6-29-00, 2 34 72 или в Брестский областной ЦГЭиОЗ по тел. 20-75-81; 20-75-84 или e-mail: ocgie@brest.by.
Ваша информация в пределах компетенции будет учтена при осуществлении надзорных мероприятий.

Главный государственный
санитарный врач
Ганцевичского района Д. А. Горегляд.

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Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии доводит до Вашего сведения, что на территории района в период с 01.07.2019 по 30.07.2019
 
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