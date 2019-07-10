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Bugatti Chiron: произведено две сотни гиперкаров

11.07.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производство нынешнего гиперкара Bugatti Chiron на заводе во французском Мольсхайме началось в конце 2016 года — накануне входящая в состав концерна Volkswagen фирма отметила выпуск двухсотого экземпляра модели.


Юбилейным стал Chiron в специальном исполнении «110 ans Bugatti» и изготовлен по заказу клиента из Швейцарии. Всего соберут 20 таких машин, посвященных 110-летию компании. На сборку каждого экземпляра Chiron уходит 10 месяцев.


За первый полный год производства из ворот завода Bugatti вышли 70 единиц Chiron, в 2018 году компания собрала 76 машин, а в текущем году рассчитывает изготовить 80 экземпляров «двухдверки», оснащенной 1500-сильным мотором W16 объемом 8 л и с четырьмя турбокомпрессорами. Просят за Chiron не менее 2,4 миллиона евро, а окончательная стоимость зависит от индивидуальной окраски и отделки.


Общий тираж Chiron составит 500 единиц — в Bugatti сообщают, что из этого числа для заказа доступно уже менее 100 автомобилей.

 
 
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Производство нынешнего гиперкара Bugatti Chiron на заводе во французском Мольсхайме началось в конце 2016 года - накануне входящая в состав концерна Volkswagen фирма отметила...
 
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