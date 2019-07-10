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Bugatti Chiron: произведено две сотни гиперкаров
Источник материала: Tut.by
Производство нынешнего гиперкара Bugatti Chiron на заводе во французском Мольсхайме началось в конце 2016 года — накануне входящая в состав концерна Volkswagen фирма отметила выпуск двухсотого экземпляра модели.
Юбилейным стал Chiron в специальном
За
Общий тираж Chiron составит 500 единиц — в Bugatti сообщают, что из этого числа для заказа доступно уже менее 100 автомобилей.
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Производство нынешнего гиперкара Bugatti Chiron на заводе во французском Мольсхайме началось в конце 2016 года - накануне входящая в состав концерна Volkswagen фирма отметила...
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