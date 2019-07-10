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Немецкая компания RECOM инвестирует в производство фотоэлектрических модулей в Беларуси
11.07.2019 11:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: solarhome.ru
Репутация компании Recom недавно серьезно пострадала в Украине. В мае ряд ее заказчиков выступили с обвинениями. По их словам, компания срывала поставки, а также поставляла продукцию несоответствующего заявленному качества.
Совместный проект реализуется на площадке, расположенной в 2 км от Национального аэропорта Минск. Завод мощностью 300 МВт в год планируется ввести в эксплуатацию в конце октября текущего года, сообщила компания. Отмечается, что производство ориентировано на рынки Европы, а также США и Азии. В компании отметили также, что завод откроет новые возможности для развития солнечной энергетики в Беларуси..
Компания RECOM зарегистрирована в Германии, ее офисы расположены в Европе, странах Америки, Азии, на Ближнем Востоке. С белорусской стороны проект реализует ЗАО "РекомБел" - резидент Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Репутация компании Recom недавно
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Репутация компании Recom недавно серьезно пострадала в Украине. В мае ряд ее заказчиков выступили с обвинениями. По их словам, компания срывала поставки, а также...
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