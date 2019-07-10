Немецкая компания RECOM инвестирует в производство фотоэлектрических модулей в Беларуси

Источник материала: Ежедневник



фото: solarhome.ru

Репутация компании Recom недавно серьезно пострадала в Украине. В мае ряд ее заказчиков выступили с обвинениями. По их словам, компания срывала поставки, а также поставляла продукцию несоответствующего заявленному качества.

Совместный проект реализуется на площадке, расположенной в 2 км от Национального аэропорта Минск. Завод мощностью 300 МВт в год планируется ввести в эксплуатацию в конце октября текущего года, сообщила компания. Отмечается, что производство ориентировано на рынки Европы, а также США и Азии. В компании отметили также, что завод откроет новые возможности для развития солнечной энергетики в Беларуси..

Компания RECOM зарегистрирована в Германии, ее офисы расположены в Европе, странах Америки, Азии, на Ближнем Востоке. С белорусской стороны проект реализует ЗАО "РекомБел" - резидент Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Репутация компании Recom недавно серьезно пострадала в Украине. Заказчики обвинили ее в мошенничестве, поставке модулей из Китая, а не Европы, просрочках и т.д. Компания выступила с заявлением, где опровергла эти обвинения, назвав их лживыми и надуманными.