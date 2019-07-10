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Инструкция: что делать, если у вас загорелся смартфон

11.07.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская организация «Роскачество» рассказала, что делать в случае воспламенения смартфона. Специалисты компании также дали советы, как избежать возгорания гаджетов.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

На сайте организации указывается, что «взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства». Чтобы этого избежать, специалисты Роскачества советуют:

  • Пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными компанией-производителем блоками.
  • Не допускать перегрева аппарата. Для этого не стоит оставлять гаджет под прямыми лучами солнца или под подушкой.
  • Во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе устройство может получить двойной перегрев. Как следствие, из-за этого сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее.
  • Не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений. Именно поэтому рекомендуется оставлять гаджет в стороне, если вы планируете заняться активным спортом.
  • Не стоит носить гаджет в заднем кармане одежды. Если вы забудете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.
  • Если аккумулятор смартфона уже вздулся, гаджетом нельзя продолжать пользоваться. Ведь там уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

Если аккумулятор уже загорелся, в Роскачестве рекомендуют выполнять следующий порядок действия:

  • Не прикасаясь к гаджету, выдерните из розетки зарядное устройство, а по возможности — обесточьте все помещение.
  • Перекройте доступ к устройству с помощью подручных средств — бросьте гаджет в воду или накройте его чем-то, что плохо горит.
  • Если реакция уже началась, остановить ее в бытовых условиях не представляется возможным. Необходимо быстро кинуть устройство в место, взрыв в котором не причинит ущерба.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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На сайте организации указывается, что «взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства».
 
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