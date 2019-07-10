Инструкция: что делать, если у вас загорелся смартфон

Источник материала: Tut.by

Российская организация «Роскачество» рассказала , что делать в случае воспламенения смартфона. Специалисты компании также дали советы, как избежать возгорания гаджетов.



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На сайте организации указывается, что «взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства». Чтобы этого избежать, специалисты Роскачества советуют:

Пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными компанией-производителем блоками.

Не допускать перегрева аппарата. Для этого не стоит оставлять гаджет под прямыми лучами солнца или под подушкой.

Во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе устройство может получить двойной перегрев. Как следствие, из-за этого сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее.

Не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений. Именно поэтому рекомендуется оставлять гаджет в стороне, если вы планируете заняться активным спортом.

Не стоит носить гаджет в заднем кармане одежды. Если вы забудете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.

Если аккумулятор смартфона уже вздулся, гаджетом нельзя продолжать пользоваться. Ведь там уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи.



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Если аккумулятор уже загорелся, в Роскачестве рекомендуют выполнять следующий порядок действия:

Не прикасаясь к гаджету, выдерните из розетки зарядное устройство, а по возможности — обесточьте все помещение.

Перекройте доступ к устройству с помощью подручных средств — бросьте гаджет в воду или накройте его чем-то, что плохо горит.

Если реакция уже началась, остановить ее в бытовых условиях не представляется возможным. Необходимо быстро кинуть устройство в место, взрыв в котором не причинит ущерба.

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