Кино под открытым небом: уютный кинопоказ прошел в центре Минска при поддержке банка ВТБ (Беларусь)

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Минска при поддержке банка ВТБ (Беларусь)" />

Уютный кинопоказ прошел в центре Минска при поддержке банка ВТБ (Беларусь)

Более 200 человек пришли на площадь Якуба Коласа, чтобы стать участниками киновечера под открытым небом. Кинопоказ проходил в формате silent-события – в бесшумном режиме с использованием беспроводных наушников. На площади был установлен большой LCD-экран, зрители которого могли наблюдать за сменяющимися кадрами пяти короткометражных фильмов швейцарского режиссера.

Каждый фильм в программе кинопоказа выбран не случайно. Кинопроизведения Жоржа Швицгебеля не поддаются обычной классификации по видам и жанрам. Они соединяют в себе классическую музыку и покадровую живопись, уносят зрителей в мир, где сны рифмуются с реальностью, а бытовая жизнь – с полотнами великих мастеров.

«Решение провести “Cinemascope” в центре города появилось неспонтанно. Мы уже организовывали такие мероприятия на территории музея, поэтому возникло желание принести этот формат большему количеству минчан, которые, возможно, не сталкивались с проектом раньше», – комментирует директор Мемориального музея-мастерской им. Азгура Оксана Богданова.