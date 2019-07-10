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Кино под открытым небом: уютный кинопоказ прошел в центре Минска при поддержке банка ВТБ (Беларусь)

11.07.2019 11:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Уютный кинопоказ прошел в центре Минска при поддержке банка ВТБ (Беларусь)

Более 200 человек пришли на площадь Якуба Коласа, чтобы стать участниками киновечера под открытым небом. Кинопоказ проходил в формате silent-события – в бесшумном режиме с использованием беспроводных наушников. На площади был установлен большой LCD-экран, зрители которого могли наблюдать за сменяющимися кадрами пяти короткометражных фильмов швейцарского режиссера.

Каждый фильм в программе кинопоказа выбран не случайно. Кинопроизведения Жоржа Швицгебеля не поддаются обычной классификации по видам и жанрам. Они соединяют в себе классическую музыку и покадровую живопись, уносят зрителей в мир, где сны рифмуются с реальностью, а бытовая жизнь – с полотнами великих мастеров.

«Решение провести “Cinemascope” в центре города появилось неспонтанно. Мы уже организовывали такие мероприятия на территории музея, поэтому  возникло желание принести этот формат большему количеству минчан, которые, возможно, не сталкивались с проектом раньше», – комментирует директор Мемориального музея-мастерской им. Азгура Оксана Богданова.

 
Теги: Минск
 
 
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10 июля в центре города минчане окунулись в атмосферу творчества швейцарского режиссера Жоржа Швицгебеля.
 
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