ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французы запустили ракету с арабским военным спутником - получилось не очень

11.07.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время запуска европейской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1, принадлежавшим Объединенным Арабским Эмиратам, случилась авария, и ракета не смогла доставить груз в космос. Кадры неудачного пуска, который производился с космодрома Куру во Французской Гвиане, попали на видео. Ролик размещен на YouTube-канале SciNews.

На кадрах ролика видно, как факел ракетного двигателя становится слабее и наконец гаснет. По информации французского концерна Arianspace, осуществлявшего запуск, авария случилась примерно через две минуты после старта, когда активировалась вторая ступень ракеты, что и привело к срыву миссии.

В своем твиттере исполнительный директор Arianespace Стефан Исраель заверил, что будет создана независимая комиссия по расследованию инцидента.

Falcon Eye для ОАЭ проектировали европейские фирмы Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Такие спутники могут фотографировать в высоком разрешении объекты на поверхности планеты, что может пригодиться как в военных, так и в коммерческих целях.

Ракету Vega разрабатывали в сотрудничестве Европейское и Итальянское космические агентства, производством носителя занимается компания Avio в Италии. До этого ракету с 2012 года запускали 13 раз, и все предыдущие пуски были удачными.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого случая все пуски таких ракет были удачными.
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС — официальный партнер «Славянского базара в Витебске»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика