Французы запустили ракету с арабским военным спутником - получилось не очень

Источник материала: Tut.by

Во время запуска европейской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1, принадлежавшим Объединенным Арабским Эмиратам, случилась авария, и ракета не смогла доставить груз в космос. Кадры неудачного пуска, который производился с космодрома Куру во Французской Гвиане, попали на видео. Ролик размещен на YouTube-канале SciNews .

На кадрах ролика видно, как факел ракетного двигателя становится слабее и наконец гаснет. По информации французского концерна Arianspace, осуществлявшего запуск, авария случилась примерно через две минуты после старта, когда активировалась вторая ступень ракеты, что и привело к срыву миссии.

В своем твиттере исполнительный директор Arianespace Стефан Исраель заверил , что будет создана независимая комиссия по расследованию инцидента.

Falcon Eye для ОАЭ проектировали европейские фирмы Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Такие спутники могут фотографировать в высоком разрешении объекты на поверхности планеты, что может пригодиться как в военных, так и в коммерческих целях.

Ракету Vega разрабатывали в сотрудничестве Европейское и Итальянское космические агентства, производством носителя занимается компания Avio в Италии. До этого ракету с 2012 года запускали 13 раз, и все предыдущие пуски были удачными.