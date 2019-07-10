|
Французы запустили ракету с арабским военным спутником - получилось не очень
Источник материала: Tut.by
Во время запуска европейской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1, принадлежавшим Объединенным Арабским Эмиратам, случилась авария, и ракета не смогла доставить груз в космос. Кадры неудачного пуска, который производился с космодрома Куру во Французской Гвиане, попали на видео. Ролик размещен на YouTube-канале
На кадрах ролика видно, как факел ракетного двигателя становится слабее и наконец гаснет. По информации французского концерна Arianspace, осуществлявшего запуск, авария случилась примерно через две минуты после старта, когда активировалась вторая ступень ракеты, что и привело к срыву миссии.
В своем твиттере исполнительный директор Arianespace Стефан Исраель
Falcon Eye для ОАЭ проектировали европейские фирмы Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Такие спутники могут фотографировать в высоком разрешении объекты на поверхности планеты, что может пригодиться как в военных, так и в коммерческих целях.
Ракету Vega разрабатывали в сотрудничестве Европейское и Итальянское космические агентства, производством носителя занимается компания Avio в Италии. До этого ракету с 2012 года запускали 13 раз, и все предыдущие пуски были удачными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого случая все пуски таких ракет были удачными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)