МТС — официальный партнер «Славянского базара в Витебске»

Источник материала: Аргументы и факты

Фестиваль торжественно откроется в Летнем амфитеатре 11 июля. В этом году форум искусств начался с XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019», традиционно состоится Международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Кроме того, более чем на 10-ти площадках пройдут сотни выступлений, спектаклей и перфомансов.

Во время фестиваля выступят белорусские и зарубежные исполнители: Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Сурганова и Оркестр, Ирина Дорофеева, Александр Панайотов, Владимир Гришко и «Grishko Orchestra Band», Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева и «Золотое кольцо», балет Аллы Духовой «Todes», Monatik, Ольга Бузова и другие.

МТС поддерживает международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» с 2003 года.

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