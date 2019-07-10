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МТС — официальный партнер «Славянского базара в Витебске»

11.07.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МТС — официальный партнер «Славянского базара в Витебске»
Фото из открытых источников

Фестиваль торжественно откроется в Летнем амфитеатре 11 июля. В этом году форум искусств начался с XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019», традиционно состоится Международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Кроме того, более чем на 10-ти площадках пройдут сотни выступлений, спектаклей и перфомансов.

Во время фестиваля выступят белорусские и зарубежные исполнители: Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Сурганова и Оркестр, Ирина Дорофеева, Александр Панайотов, Владимир Гришко и «Grishko Orchestra Band», Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева и «Золотое кольцо», балет Аллы Духовой «Todes», Monatik, Ольга Бузова и другие. 

МТС поддерживает международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» с 2003 года.

*на правах рекламы. УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
Теги: Витебск
 
 
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XXVIII международный фестиваль искусств «Славянский базар» начался в Витебске. Компания МТС традиционно выступила официальным партнером крупнейшего форума...
 
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