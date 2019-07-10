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«Белорусы нас понимают, мы их зачастую не очень, но проблем из-за этого никогда не было». Как поляки путешествуют на автодоме
Источник материала: СТВ
Туристы из Польши Иоланта и Анджей Радвановски сумели совместить и спорт, и туризм. Подробнее рассказываем в программе
Пара приехала из пригорода Варшавы поболеть за своих на ІІ Европейских играх в соревнованиях по гребле. В свободное время они путешествуют: объездили все окрестности Минска, уже побывали в Несвиже, сейчас решили посетить «Линию Сталина».
Впечатления от страны и мест очень яркие.
В Минске семья уже была. 2 года назад пара приезжала сюда на международный слёт караванеров. Они переделали обычный микроавтобус в настоящий дом на колёсах и путешествуют на нём по всему миру. Эта поездка на чудо-транспорте также прошла с комфортом, тем более что условия здесь по-настоящему домашние.
Давайте пройдём дальше в салон. Здесь мы готовим: всё, как на обычной кухне. Есть плита, раковина, очень много шкафчиков для продуктов. Рядом шкаф для одежды, а снизу небольшой холодильник. А это наш санузел, здесь есть биотуалет, умывальник и основной душ.
Всё экологично, внизу под машиной стоит контейнер, который собирает отходы.
Семья путешествует вместе с автодомом уже 12 лет, за это время они исколесили пол-Европы.
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«Белорусы нас понимают, мы их зачастую не очень, но проблем из-за этого никогда не было». Как поляки путешествуют на автодоме
Туристы из Польши Иоланта и Анджей Радвановски сумели совместить и спорт, и туризм. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион». Пара приехала из...
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