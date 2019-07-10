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В Монголии начался праздник Наадам

11.07.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Монголии. Изначально это был праздник середины лета, однако позже его приурочили к монгольской революции 1921 года и созданию Монгольской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии начался праздник Наадам

Отмечают Наадам три дня, во время которых проводится традиционный фестиваль, входящий в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Монголии начался праздник Наадам

По всей стране будут проходить различные состязания: стрельба из лука, скачки и соревнования по борьбе. Президента Монголии и жителей этой страны с национальным праздником от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

В Монголии начался праздник Наадам

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Новости Монголии. Изначально это был праздник середины лета, однако позже его приурочили к монгольской революции 1921 года и созданию Монгольской Народной...
 
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