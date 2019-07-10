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В Мозыре в результате аварии маршрутка оказалась на капотах двух машин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 10 июля в Мозыре произошла авария с участием трёх машин.
Как
От удара микроавтобус подняло и развернуло, из-за чего он налетел колёсами на другой припаркованный автомобиль.
Медосвидетельствование показало, что в крови водителя Volkswagen содержалось 1,7 промилле алкоголя.
По факту аварии проводится проверка.
Летом 2019 года в Смолевичском районе минчанин на Renault столкнулся с Chrysler.
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Новости Беларуси. Ночью 10 июля в Мозыре произошла авария с участием трёх машин. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мозырский РОВД, 23-летний водитель Volkswagen Golf...
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