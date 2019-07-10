В Гродно Kia сбил выбежавшего на дорогу 10-летнего ребёнка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля в Гродно на улице Гагарина Kia сбил выбежавшего на дорогу ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль двигался со стороны улицы Горновых. В определённый момент перед машиной на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежал 10-летний мальчик. Произошёл наезд.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ребёнок ударился головой и был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

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