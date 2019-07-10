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В Гродно Kia сбил выбежавшего на дорогу 10-летнего ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июля в Гродно на улице Гагарина Kia сбил выбежавшего на дорогу ребёнка.
Как
Ребёнок ударился головой и был доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело.
На неделе в Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault.
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Новости Беларуси. 10 июля в Гродно на улице Гагарина Kia сбил выбежавшего на дорогу ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль двигался со...
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