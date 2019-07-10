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В Гродно Kia сбил выбежавшего на дорогу 10-летнего ребёнка

11.07.2019 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля в Гродно на улице Гагарина Kia сбил выбежавшего на дорогу ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль двигался со стороны улицы Горновых. В определённый момент перед машиной на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежал 10-летний мальчик. Произошёл наезд.

В Гродно Kia сбил выбежавшего на дорогу 10-летнего ребёнка
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ребёнок ударился головой и был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

На неделе в Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault.

Подросток был доставлен в реанимацию – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 10 июля в Гродно на улице Гагарина Kia сбил выбежавшего на дорогу ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль двигался со...
 
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