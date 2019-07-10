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«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Конкурсанты «Славянского базара» посетили главный символ белорусской государственности – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым делом гостям показали самый большой зал – торжественных церемоний. Не прошли мимо и «Зелёной» комнаты – места, известного длительными переговорами «Нормандской четвёрки».
Увидела группа также и «Каминный» зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один». Монументальный интерьер комплекса впечатлил гостей. Многие делали фотографии на память.
Маттео Росси, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Швейцария):
Иван Здонюк, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):
Николай Георгиев, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Болгария):
Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало доброй традицией. Здесь уже побывали спортсмены, активисты, многодетные мамы, студенты.
Теперь особые впечатления остались и у участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Всего их 18.
Оценивать таланты будет жюри во главе с народной артисткой России и Грузии Тамарой Гвердцители. Обладатель Гран-при получит денежную премию – 20 тысяч долларов. За первое место – 15 тысяч, за второе и третье – 10 и 5 тысяч соответственно.
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«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Конкурсанты «Славянского базара» посетили главный символ белорусской государственности – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости...
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