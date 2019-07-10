|
«Есть люди, которые не платили нам в принципе» Нашумевшая история о большой пени за телефон в лизинг
Источник материала: СТВ
В феврале в редакцию программы
После освещения проблемы в СМИ истории как под копирку еще больше заполонили интернет.
Тогда съёмочная группа программы решила побеседовать с директором лизинговой фирмы, чтобы из первых уст узнать, есть ли у неплательщицы шанс урегулировать конфликт малой кровью. Руководитель компании заверил журналистов: разойтись тихо-мирно – и его цель тоже.
После вмешательства телевизионщиков девушке пошли на уступки и снизили сумму долга в 10 раз. После такого Елена зареклась брать что-либо в рассрочку.
Но после огласки эта история закрутилась с новой силой.
Отзывы в интернете:
А «горячую» линию программы оборвали должники со всех концов страны, попавшие в аналогичные ситуации.
Виталий Меленец, г. Гродно:
Журналисты снова связались с директором лизинговой компании. Мужчина пояснил: большинство из обиженных покупателей сами загнали себя в ловушку, не выплатив вовремя обещанную сумму. А все попытки фирмы получить хоть что-то из просроченных денег воспринимают в штыки.
Есть люди, которые не платили нам в принципе, а потом погасили задолженности через 3-4 года. Ну, наверное, мы имеем право на взыскание какой-то задолженности в виде штрафных санкций и пени. Пишите письмо официальное либо обращайтесь на нашу почту – будет предложен какой-то вариант.
Чем закончится история лизинговых должников – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Есть люди, которые не платили нам в принципе» Нашумевшая история о большой пени за телефон в лизинг
В феврале в редакцию программы «Добро пожаловаться» обратилась Елена. Девушка просрочила платеж за смартфон, а в итоге получила астрономический штраф. После...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)