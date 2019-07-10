"Дружба" подвела: российская нефть обесценилась









В частности, речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Хотя содержание хлорорганических соединений, которым оказался загрязнен нефтепровод в апреле, уже вернулось в норму по ГОСТу, оно все равно оказалось несколько выше, чем было до инцидента.





В результате скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге составила в мае от 0,85 до 3 долларов за баррель, а некоторые партии были проданы с гораздо большей скидкой — 7-10 долларов за баррель.





Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что за май и июнь российские нефтяные компании недополучили в общей сложности 50 миллионов долларов. А в перспективе сумма недополученной выручки может вырасти до 130 миллионов.





Напомним, в апреле Беларусь сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.









19 июня было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Но, в отличие от инцидента в апреле, на этот раз поставки удалось возобновить за несколько часов.





23 июня глава Минэнерго Александр Новак самоуверенно заявил, что кризис, связанный с загрязнением российской нефти, преодолен.