Поехали грехи замаливать. Лукашенко и Путин встречаются на Валааме









"Да мы не собираемся на Валаам что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как она восстанавливается, что сделано там. Ничего тайного", - заявлял накануне Лукашенко.





Интересно, что следующая встреча Путина и Лукашенко состоится буквально через неделю. Переговоры запланированы на 18 июля и пройдут в Санкт-Петербурге. Руководители России и Беларуси планируют обсудить "развитие тесных интеграционных связей".





Однако, по словам Лукашенко, обсуждать-то особо нечего. Он попросил госсекретаря "союзного государства" Григория Рапоту "взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то результаты".









"Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже прошло", - резюмировал Лукашенко.