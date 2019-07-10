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Поехали грехи замаливать. Лукашенко и Путин встречаются на Валааме

11.07.2019 12:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня встретятся в России на знаменитом монастырском острове Валаам. Лукашенко утверждает, что инициатором встречи именно там был Путин, и никаких тайных решений на ней приниматься не будет.



"Да мы не собираемся на Валаам что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как она восстанавливается, что сделано там. Ничего тайного", - заявлял накануне Лукашенко.

Интересно, что следующая встреча Путина и Лукашенко состоится буквально через неделю. Переговоры запланированы на 18 июля и пройдут в Санкт-Петербурге. Руководители России и Беларуси планируют обсудить "развитие тесных интеграционных связей".

Однако, по словам Лукашенко, обсуждать-то особо нечего. Он попросил госсекретаря "союзного государства" Григория Рапоту "взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то результаты". 


"Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже прошло", - резюмировал Лукашенко.
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня встретятся в России на знаменитом монастырском острове Валаам. Лукашенко утверждает, что инициатором встречи именно...
 
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