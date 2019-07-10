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Конкуренция усиливается: в мире могут перестать покупать белорусские продукты

11.07.2019 11:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Готов ли белорусский АПК к усилению конкуренции на мировом рынке продовольствия?

Конкуренция усиливается: в мире могут перестать покупать белорусские продукты
Ближайшие 10 лет могут стать весьма непростыми для белорусского АПК, ориентированного на экспорт. Если Россия вновь откроет свой рынок для мировых сельхозпроизводителей, то белорусские аграрии могут просто не выдержать усилившейся конкуренции.

Согласно прогнозам ФАО, несмотря на ожидаемый рост спроса в 15%, сельскохозяйственное производство будет расти немного быстрее. Это приведет к тому, что цены останутся приблизительно на нынешнем уровне или даже снизятся. 

При этом ФАО акцентирует внимание на том обстоятельстве, что рост производства и повышение урожайности произойдут даже в том случае, если площадь возделываемых земель останется неизменной. Рост произойдет за счет интенсификация производства и технологических инноваций. все описанное выше приведет к серьезному усилению конкуренции между производителями.

Тревожным сигналом для белорусских аграриев может служить и то обстоятельство, что прогнозируется серьезное снижение роста сельскохозяйственного товарооборота - с нынешних 3,3% до 1,3%. Это произойдет за счет серьезного снижения спроса на импорт. 


Проще говоря, основные потребители будут пытаться больше производить сами, и всеми способами снижать импорт. В принципе, эти действия мы уже ощущаем со стороны России, несмотря на общий, вроде бы открытый рынок. И это не вопрос взаимоотношений двух стран, а глобальная тенденция. 

Особенно печально для белорусов, что вместе со снижением спроса на импорт произойдет рост экспортных предложений. Ожидается, что в ближайшие 10 лет свои продажи на мировых рынках серьезно увеличат Латинская Америка и Европа. Беларуси сюда втиснуться будет весьма непросто. 

В нашей стране есть передовые хозяйства с интенсивным производством, но таких очень мало. Основная же масса хозяйств просто не выдержит усиления мировой конкуренции. Куда уж им до мировых рынков, свои бы удержать. Ведь уже сегодня в Беларуси не только польские, но итальянские и голландские яблоки дешевле наших. А египетская картошка уже перестала быть экзотикой.
 
 
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Готов ли белорусский АПК к усилению конкуренции на мировом рынке продовольствия?
 
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