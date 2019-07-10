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Смертельный шторм в Греции: погибли 6 туристов, более 100 человек в больницах

11.07.2019 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На полуострове Халкидики, что на севере Греции, непогода убила по меньшей мере 6 человек, среди которых – 2 детей. Сильные ветры, дожди и град внезапно накрыли популярный среди туристов регион, более 100 человек попали в больницу.

Погибли 2 граждан Румынии: женщина и 8-летний мальчик, 2 граждан России: мужчина и молодой парень.  И 2 граждан Чехии. Keep Talking Greece сообщает, что ветры вырвали деревья и разрушили крыши.

Главный врач "Медицинского центра Неа Муданья" Атантиос Кальцас рассказал, что такое стихийное бедствие в регионе Греции он видит впервые за 25 лет.

Кальцас добавил, что возраст людей, которые попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих – травмы головы.

Двое чешских туристов погибли после того, как стихия занесла их автомобиль. Женщина и 8-летний мальчик, оба румынские граждане, были убиты после того, как на них обрушилась крыша. Россияне мужчина и молодой парень  погибли в результате падения дерева возле отеля.


Стоит отметить, что обычно погода в Греции летом очень сухая и солнечная. Поэтому множество туристов выбирают для отпуска именно эту страну. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как "чрезвычайно необычные" для этого времени года.

Власть Халкидики объявила в регионе чрезвычайное положение. Около 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.
 
 
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На полуострове Халкидики, что на севере Греции, непогода убила по меньшей мере 6 человек, среди которых – 2 детей. Сильные ветры, дожди и град внезапно накрыли...
 
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