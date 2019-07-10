Смертельный шторм в Греции: погибли 6 туристов, более 100 человек в больницах

Погибли 2 граждан Румынии: женщина и 8-летний мальчик, 2 граждан России: мужчина и молодой парень. И 2 граждан Чехии. Keep Talking Greece сообщает, что ветры вырвали деревья и разрушили крыши.





Главный врач "Медицинского центра Неа Муданья" Атантиос Кальцас рассказал, что такое стихийное бедствие в регионе Греции он видит впервые за 25 лет.





Кальцас добавил, что возраст людей, которые попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих – травмы головы.





Двое чешских туристов погибли после того, как стихия занесла их автомобиль. Женщина и 8-летний мальчик, оба румынские граждане, были убиты после того, как на них обрушилась крыша. Россияне мужчина и молодой парень погибли в результате падения дерева возле отеля.









Стоит отметить, что обычно погода в Греции летом очень сухая и солнечная. Поэтому множество туристов выбирают для отпуска именно эту страну. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как "чрезвычайно необычные" для этого времени года.





Власть Халкидики объявила в регионе чрезвычайное положение. Около 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.















