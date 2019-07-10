ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Oops! Туркменских чиновников под угрозой увольнения заставляют ехать на курорт

11.07.2019 11:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Но не все так просто - для этого они должны выложить свою трехмесячную зарплату.

Госслужащим Туркменистана приказано провести летние отпуска в Авазе, роскошном курортном городке на берегу Каспийского моря, где из-за высоких цен пустует большинство отелей.

У многих сотрудников государственных структур в Дашогузской области Туркменистана в этом году не слишком широк выбор мест, где они могут провести долгожданный отпуск. 

Сразу несколько госслужащих в этом регионе сообщили Туркменской редакции Азаттыка — Радио Азатлык, что им приказано купить туры в Авазу, курортный городок на побережье Каспийского моря. Большинство гостиниц здесь пустуют из-за непомерно высоких цен.

— Нам говорят, что всех, кто не поедет [в Авазу], стопроцентно уволят, — сообщил Азатлыку на условиях анонимности из-за опасений за собственную безопасность госслужащий в Дашогузе.


По данным работников госструктур, им необходимо приобрести путевки продолжительностью до 10 дней. Их стоимость в среднем составляет 740 долларов на человека.

При этом в стоимость входят только проживание и завтрак в отеле, а обеды, ужины и проезд необходимо оплачивать отдельно. 

Для многих граждан страны курорт — вне финансовой досягаемости. Наример, средняя зарплата сотрудников госучреждений в стране составляет 230 долларов.

Авазу строили в период с 2007 по 2017 год. Она была частью амбициозного плана авторитарного президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в Туркменистане туристической инфраструктуры мирового класса. На проект потратили миллиарды долларов, но до настоящего момента Авазе так и не удалось стать популярным направлением.



На этот практически безлюдный курорт часто приезжает только сам Бердымухамедов. Здесь он время от времени проводит международные встречи, концерты и другие подобные мероприятия.
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но не все так просто - для этого они должны выложить свою трехмесячную зарплату.
 
Новости дня
Новости разные
 
… І ЛІСТЫ АД САЛДАТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика