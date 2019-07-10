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Oops! Туркменских чиновников под угрозой увольнения заставляют ехать на курорт
Источник материала: Партизан
Но не все так просто - для этого они должны выложить свою трехмесячную зарплату.
Госслужащим Туркменистана приказано провести летние отпуска в Авазе, роскошном курортном городке на берегу Каспийского моря, где из-за высоких цен пустует большинство отелей.
У многих сотрудников государственных структур в Дашогузской области Туркменистана в этом году не слишком широк выбор мест, где они могут провести долгожданный отпуск.
Сразу несколько госслужащих в этом регионе сообщили Туркменской редакции Азаттыка —
— Нам говорят, что всех, кто не поедет [в Авазу], стопроцентно уволят, — сообщил Азатлыку на условиях анонимности из-за опасений за собственную безопасность госслужащий в Дашогузе.
По данным работников госструктур, им необходимо приобрести путевки продолжительностью до 10 дней. Их стоимость в среднем составляет 740 долларов на человека.
При этом в стоимость входят только проживание и завтрак в отеле, а обеды, ужины и проезд необходимо оплачивать отдельно.
Для многих граждан страны курорт — вне финансовой досягаемости. Наример, средняя зарплата сотрудников госучреждений в стране составляет 230 долларов.
Авазу строили в период с 2007 по 2017 год. Она была частью амбициозного плана авторитарного президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в Туркменистане туристической инфраструктуры мирового класса. На проект потратили миллиарды долларов, но до настоящего момента Авазе так и не удалось стать популярным направлением.
На этот практически безлюдный курорт часто приезжает только сам Бердымухамедов. Здесь он время от времени проводит международные встречи, концерты и другие подобные мероприятия.
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Но не все так просто - для этого они должны выложить свою трехмесячную зарплату.
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