Oops! Туркменских чиновников под угрозой увольнения заставляют ехать на курорт

Госслужащим Туркменистана приказано провести летние отпуска в Авазе, роскошном курортном городке на берегу Каспийского моря, где из-за высоких цен пустует большинство отелей.





У многих сотрудников государственных структур в Дашогузской области Туркменистана в этом году не слишком широк выбор мест, где они могут провести долгожданный отпуск.





Радио Азатлык , что им приказано купить туры в Авазу, курортный городок на побережье Каспийского моря. Большинство гостиниц здесь пустуют из-за непомерно высоких цен. Сразу несколько госслужащих в этом регионе сообщили Туркменской редакции Азаттыка —, что им приказано купить туры в Авазу, курортный городок на побережье Каспийского моря. Большинство гостиниц здесь пустуют из-за непомерно высоких цен.





— Нам говорят, что всех, кто не поедет [в Авазу], стопроцентно уволят, — сообщил Азатлыку на условиях анонимности из-за опасений за собственную безопасность госслужащий в Дашогузе.









По данным работников госструктур, им необходимо приобрести путевки продолжительностью до 10 дней. Их стоимость в среднем составляет 740 долларов на человека.





При этом в стоимость входят только проживание и завтрак в отеле, а обеды, ужины и проезд необходимо оплачивать отдельно.





Для многих граждан страны курорт — вне финансовой досягаемости. Наример, средняя зарплата сотрудников госучреждений в стране составляет 230 долларов.





Авазу строили в период с 2007 по 2017 год. Она была частью амбициозного плана авторитарного президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в Туркменистане туристической инфраструктуры мирового класса. На проект потратили миллиарды долларов, но до настоящего момента Авазе так и не удалось стать популярным направлением.













На этот практически безлюдный курорт часто приезжает только сам Бердымухамедов. Здесь он время от времени проводит международные встречи, концерты и другие подобные мероприятия.



