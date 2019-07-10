Эксперт: Биткоин станет новым золотом, а рынок захватят токены-акции и государственные криптовалюты

Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна». О ситуации на рынке криптовалют, их зависимости друг от друга и перспективах на ближайшее время рассказал, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».





– Последнее время эксперты все чаще пишут о растущей независимости биткоина от альткоинов.

Хотелось бы поделиться некоторыми мыслями по поводу их дальнейшего развития.





Какие криптовалюты будут наиболее успешны

Основной успех будут иметь новые криптовалюты. В самое ближайшее время, а именно в 2020 году, будут развиваться весьма самобытные токены-акции, привязанные к серьезным инновационным проектам. Такие проекты будут связаны как с инфраструктурой, IoT, VR/AR, так и с промышленностью и сельским хозяйством.





Новые бизнесы и некоторые из существующих компаний смогут привлечь инвестиции с помощью таких токенов и составить достойную конкуренцию крупным и средним корпорациям.





﻿Сейчас также идет разработка государственных криптовалют, а именно токенизация национальных валют государств. Перспективность таких цифровых знаков зависит не только от технологии, которая будет использоваться, но и от политико-правового регулирования соответствующего актива.









﻿Второе дыхание обретут уже действующие альткоины из первой двадцатки по капитализации. Наибольший интерес из таковых представляют несколько коинов. Во-первых, это EOS и Etherium, которые конкурируют за право быть ведущей платформой по написанию смарт-контрактов.





XRP (Ripple) – перспективна, так как в шаге от совершения революции на рынке платежей. Также стоит обратить внимание на такие цифровые активы как Cardano, Binance Coin и TRON.





Ряд «умерших» криптовалют прошлой волны пытаются возродится за счет ребрендинга и изменения технологических и экономических характеристик. Полагаю, при подробном изучении перспектив рынка и грамотном стратегическом планировании, некоторая часть таких игроков сможет возродить свои токены. Однако, это скорее будет исключение из правила.





Биткоин скоро догонит золото

Биткоин все больше приобретает характеристики золота. Мы видим, что уже больше непрофессиональных биткоин-трейдеров занимают позицию «купил и держи». По прогнозам, которые мне кажутся справедливыми, биткоин скоро догонит золото по объему капитализации.





Резюмируя, хотелось бы отметить что альткоины как явление будут эволюционировать и динамично прогрессировать, соответствуя реальным потребностям рынка. Биткоин будет выполнять функции накопления, а через некоторое время станет видом пенсионных сбережений.









Как отмечал Трофим Еременко 25 июня, сейчас происходит новая волна роста биткоина и иных криптовалют. Напомним, что в конце июня 2019 года биткоин впервые с начала 2018 года поднялся выше $12 500.