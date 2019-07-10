Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?

Источник материала: Аргументы и факты

По итогам 2018 года Мальта не вошла в число популярных среди белорусов направлений для отдыха. Тем не менее, встретить наших соотечественников на улочках Валлетты или на пляжах Слимы – не такая уж редкость.

«АиФ» выделил некоторые особенности Мальты для путешественников и выяснил, кто может позволить себе отдых в островном государстве Средиземного моря.

КАК ПОПАСТЬ?

Происхождение названия «Мальта» точно не установлено, наиболее распространенная версия – от греческого μέλι («мёд»). Древние греки называли остров Μελίτη, что означает «сладкий мёд», возможно, благодаря уникальному производству мёда – на острове обитал эндемичный подвид пчёл. Производством мёда славится Мальта и сегодня.

Для того чтобы попасть на Мальту, нужна шенгенская виза, стоимость которой сегодня составляет 60 евро. Туры из Минска на Мальту есть в каталогах предложений туристических агентств, однако с большой долей вероятности придется лететь через аэропорты соседних государств. По опыту туристов, самый выгодный вариант – из Вильнюса.

Чтобы сэкономить, можно спланировать поездку самостоятельно: забронировать гостиницу и билеты на самолет. Причем сделать это по возможности лучше за несколько месяцев до поездки. К примеру, если в январе номер на двоих в отеле «три звезды» с завтраками на начало июля стоил 600 евро, то в июне, ближе к дате поездки, с теми же условиями – 1100 евро. Также стоит подумать о билетах до аэропорта и обратно.

Перелет из Вильнюса туда-обратно – от 150 евро на одного человека. Время полета в одну сторону – около трех часов. Мальта – небольшое государство, из аэропорта за 2 евро можно доехать на автобусе практически в любую точку страны, около 25 евро стоит поездка из аэропорта в курортные города на такси. В целом общественный транспорт развит хорошо, если планируете много ездить на автобусе, то лучше купить безлимитный проездной на неделю. Он обойдется в 21 евро.

ОСОБЕННОСТИ

Мальтийский архипелаг – это прежде всего острова Мальта и Гозо. В него также входят несколько необитаемых островов, малообитаемый остров Комино с его популярной у туристов Голубой Лагуной, а также крошечные Коминотто и Филфолетта.



Фото: АиФ / Василий Первунин

Границы городов на Мальте будто стерты. Можно гулять по одному городу, а уже через минуту оказаться в другом и даже не заметить этого. Типичный дом для Мальты – в четыре этажа, с двумя-тремя квартирами. Причем часто дома не пронумерованы, а каждый из них имеет собственное название: «Дом мистера Джулиана», «Дом семьи Джонс», «Рай на Земле», «Уютный уголок». А каждый балкон – настоящее произведение искусства. «Высоток», как у нас, нет. Исключение – современные отели.

Пляжей в типичном понимании на Мальте почти нет. В основном они каменистые или представляют собой пляжи-платформы, поэтому, чтобы позагорать с комфортом, нужно постелить толстое полотенце или что-нибудь поплотнее. Берег часто обрывистый, попасть в воду можно с помощью специально ввинченных в камень лестниц. Песчаные пляжи на Мальте можно пересчитать по пальцам.



Фото: АиФ / Василий Первунин

Если оказались в столице Мальты – Валлетте, не пугайтесь, услышав пушечный залп. Это местная традиция. Ежедневно в полдень, а также в 16 часов в Верхних садах Барака палят из пушки. Также на Мальте постоянно запускают салюты, даже днем. Логики не понять, но залпы будут слышны достаточно далеко.

ДЛИННЫЙ СЕЗОН

Здесь два официальных языка – мальтийский и английский. Также с большой долей вероятности вас поймут и по-итальянски, ведь до Сицилии по морю относительно недалеко.

На островах левостороннее движение. Поэтому стоит проверить, на той ли стороне улицы вы ожидаете транспорт, а при переходе дороги – посмотреть сначала направо. Также следует быть внимательным при аренде автомобилей.



Фото: АиФ / Василий Первунин

В стране необычные для нас трехфазные розетки с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Поэтому необходимы переходники. В местных магазинах они стоят 2-3 евро.

На Мальте понравится тем, кто не «дружит» с насекомыми. К примеру, комаров на острове нет. Купальный сезон – с мая по октябрь, а застать дождь в июле – не реально.

Цифры на ценниках в продуктовых магазинах Беларуси и Мальты – одинаковые, с той лишь разницей, что у нас они обозначают рубли, а там – евро. Шопинг-центры на Мальте не такие большие, но все основные популярные бренды представлены в изобилии.

На Мальте вкусные выпечка, мясо, популярны овощи – брокколи, морковь, бобы. Мальта славится кружевными и серебряными изделиями, кактусовым ликером, медом, сыром.