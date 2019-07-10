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Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?

11.07.2019 12:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?
Василий Первунин / АиФ

По итогам 2018 года Мальта не вошла в число популярных среди белорусов направлений для отдыха. Тем не менее, встретить наших соотечественников на улочках Валлетты или на пляжах Слимы – не такая уж редкость.

«АиФ» выделил некоторые особенности Мальты для путешественников и выяснил, кто может позволить себе отдых в островном государстве Средиземного моря.

КАК ПОПАСТЬ?

Происхождение названия «Мальта» точно не установлено, наиболее распространенная версия – от греческого μέλι («мёд»). Древние греки называли остров Μελίτη, что означает «сладкий мёд», возможно, благодаря уникальному производству мёда – на острове обитал эндемичный подвид пчёл. Производством мёда славится Мальта и сегодня.

Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту? Можно ли поехать на Кипр по шенгенской визе?

Для того чтобы попасть на Мальту, нужна шенгенская виза, стоимость которой сегодня составляет 60 евро. Туры из Минска на Мальту есть в каталогах предложений туристических агентств, однако с большой долей вероятности придется лететь через аэропорты соседних государств. По опыту туристов, самый выгодный вариант – из Вильнюса.

Чтобы сэкономить, можно спланировать поездку самостоятельно: забронировать гостиницу и билеты на самолет. Причем сделать это по возможности лучше за несколько месяцев до поездки. К примеру, если в январе номер на двоих в отеле «три звезды» с завтраками на начало июля стоил 600 евро, то в июне, ближе к дате поездки, с теми же условиями – 1100 евро. Также стоит подумать о билетах до аэропорта и обратно.

Перелет из Вильнюса туда-обратно – от 150 евро на одного человека. Время полета в одну сторону – около трех часов. Мальта – небольшое государство, из аэропорта за 2 евро можно доехать на автобусе практически в любую точку страны, около 25 евро стоит поездка из аэропорта в курортные города на такси. В целом общественный транспорт развит хорошо, если планируете много ездить на автобусе, то лучше купить безлимитный проездной на неделю. Он обойдется в 21 евро.

ОСОБЕННОСТИ

Мальтийский архипелаг – это прежде всего острова Мальта и Гозо. В него также входят несколько необитаемых островов, малообитаемый остров Комино с его популярной у туристов Голубой Лагуной, а также крошечные Коминотто и Филфолетта.

Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?
Фото: АиФ/ Василий Первунин

Границы городов на Мальте будто стерты. Можно гулять по одному городу, а уже через минуту оказаться в другом и даже не заметить этого. Типичный дом для Мальты – в четыре этажа, с двумя-тремя квартирами. Причем часто дома не пронумерованы, а каждый из них имеет собственное название: «Дом мистера Джулиана», «Дом семьи Джонс», «Рай на Земле», «Уютный уголок». А каждый балкон – настоящее произведение искусства. «Высоток», как у нас, нет. Исключение – современные отели.

Пляжей в типичном понимании на Мальте почти нет. В основном они каменистые или представляют собой пляжи-платформы, поэтому, чтобы позагорать с комфортом, нужно постелить толстое полотенце или что-нибудь поплотнее. Берег часто обрывистый, попасть в воду можно с помощью специально ввинченных в камень лестниц. Песчаные пляжи на Мальте можно пересчитать по пальцам.

Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?
Фото: АиФ/ Василий Первунин

Если оказались в столице Мальты – Валлетте, не пугайтесь, услышав пушечный залп. Это местная традиция. Ежедневно в полдень, а также в 16 часов в Верхних садах Барака палят из пушки. Также на Мальте постоянно запускают салюты, даже днем. Логики не понять, но залпы будут слышны достаточно далеко.

ДЛИННЫЙ СЕЗОН

Здесь два официальных языка – мальтийский и английский. Также с большой долей вероятности вас поймут и по-итальянски, ведь до Сицилии по морю относительно недалеко.

На островах левостороннее движение. Поэтому стоит проверить, на той ли стороне улицы вы ожидаете транспорт, а при переходе дороги – посмотреть сначала направо. Также следует быть внимательным при аренде автомобилей.

Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?
Фото: АиФ/ Василий Первунин

В стране необычные для нас трехфазные розетки с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Поэтому необходимы переходники. В местных магазинах они стоят 2-3 евро.

На Мальте понравится тем, кто не «дружит» с насекомыми. К примеру, комаров на острове нет. Купальный сезон – с мая по октябрь, а застать дождь в июле – не реально.

Цифры на ценниках в продуктовых магазинах Беларуси и Мальты – одинаковые, с той лишь разницей, что у нас они обозначают рубли, а там – евро. Шопинг-центры на Мальте не такие большие, но все основные популярные бренды представлены в изобилии.

На Мальте вкусные выпечка, мясо, популярны овощи – брокколи, морковь, бобы. Мальта славится кружевными и серебряными изделиями, кактусовым ликером, медом, сыром.

Сладкий мёд. К чему нужно быть готовым перед поездкой на Мальту?
Фото: АиФ/ Василий Первунин
 
Теги: Минск
 
 
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«АиФ» выделил некоторые особенности Мальты для путешественников и выяснил, кто может позволить себе отдых в островном государстве Средиземного моря.
 
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