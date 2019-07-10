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БЖД назначила дополнительный поезд из Минска в Вильнюс до конца лета

11.07.2019 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД назначила дополнительный поезд из Минска в Вильнюс до конца лета
Фото из открытых источников

С 6 июля Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд № 809/810 «Минск-Вильнюс». Состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам.

БЖД назначила дополнительный поезд из Минска в Вильнюс до конца лета Не шокируй соседа. Элементарные правила этикета в поезде

Поезд №809 «Минск-Вильнюс» отправляется из Минска в 13 часов 50 минут и прибывает в литовскую столицу в 17 часов. В обратном направлении поезд №810 «Вильнюс-Минск» также отправляется по субботам в 12 часов 40 минут и прибывает в Минск в 15 часов 50 минут. Часовые пояса в Минске и Вильнюсе в летнее время одинаковые.

В пути следования поезд делает остановки по станциям «Молодечно», «Сморгонь» и «Гудогай». В пресс-центре БЖД обратили внимание, что пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры проходят на станции «Гудогай», а на территории Литвы – в терминале станции «Вильнюс».

 
Теги: Минск
 
 
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Составы будут курсировать по субботам в дневное время.
 
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