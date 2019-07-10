БЖД назначила дополнительный поезд из Минска в Вильнюс до конца лета

Источник материала: Аргументы и факты

С 6 июля Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд № 809/810 «Минск-Вильнюс». Состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам.

Поезд №809 «Минск-Вильнюс» отправляется из Минска в 13 часов 50 минут и прибывает в литовскую столицу в 17 часов. В обратном направлении поезд №810 «Вильнюс-Минск» также отправляется по субботам в 12 часов 40 минут и прибывает в Минск в 15 часов 50 минут. Часовые пояса в Минске и Вильнюсе в летнее время одинаковые.

В пути следования поезд делает остановки по станциям «Молодечно», «Сморгонь» и «Гудогай». В пресс-центре БЖД обратили внимание, что пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры проходят на станции «Гудогай», а на территории Литвы – в терминале станции «Вильнюс».