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Через границу пытались провезти спрятанные в фуре два внедорожника. Их хитро прикрыли запчастями

11.07.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог» пресекли незаконный ввоз двух японских внедорожников, спрятанных от таможенного контроля в прицепе фуры, ехавшей из Литвы, сообщили в ГТК.



Согласно документам, в фуре перевозили автомобильные запчасти б/у стоимостью более 7,5 тыс. рублей. Однако у таможенников возникли сомнения — и выяснилось, что на самом деле полуприцеп был оборудован фальшстенками, по всему периметру которых действительно находились заявленные запчасти, но они «прикрывали» от сканера два автомобиля — Toyota RAV 4 2018 года выпуска и Lexus GXF 2015 года.


Стоимость контрабандного груза — более 150 тыс. рублей. Он, а также сама фура, изъяты. Таможней начат административный процесс.

 
 
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