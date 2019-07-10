Зарплата женщин в Беларуси на четверть меньше, чем мужчин. А как в других странах?

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата женщин в Беларуси на 27,3% меньше, чем у мужчин, следует из данных Белстата. Так, в декабре прошлого года белоруски в среднем получали 928 рублей, па белорусы — 1278 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в других странах отличаются зарплаты мужчин и женщин.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для сравнения: соотношение номинальной начисленной средней зарплаты женщин и мужчин в декабре 2009 года составляло 74,6%, 2013-го — 74,5%, 2014-го — 76,6%, 2016-го — 78,5%.

Напомним, в декабре 2018 года сообщалось , что Беларусь за последний год ухудшила позиции в рейтинге гендерного равенства, отмечается в ежегодном исследовании Всемирного экономического форума «Глобального доклада о гендерном разрыве — 2018». Наша страна занимала 28 позицию рейтинга. Это на две позиции хуже, чем годом ранее.

Как отличаются зарплаты мужчин и женщин в соседних странах?

В Литве разница в зарплате мужчин и женщин в 2018 году была 13% (данные без учета предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства). Эта разбежка за прошлый год сократилась на 1,2 процентных пункта.

По данным Департамента статистики Литвы, разница в зарплатах обусловлена не юридическими, а социально-экономическими факторами — распределением числа мужчин и женщин по видам экономической деятельности, их профессией, образованием, возрастом, трудовым стажем и другим. Самая большая разница в зарплате мужчин и женщин в Литве в 2018 году отмечалась на предприятиях финансового и страхового профиля — 37,3%.

Начисленная зарплата (брутто) мужчин в Литве в первом квартале 2019 года на 156 евро превышала зарплату женщин.

В Латвии в 2017 году латвийские женщины получали в среднем на 15,7% меньше мужчин, в 2016 году пенсия женщин была меньше примерно на столько же, на 15,4%. В 2018 году разбежка составляла 21%: мужчины получали в среднем 1081 евро, женщины — 855 евро в месяц после уплаты налогов.

В Украине в прошлом году зарплата мужчин была почти на 24% выше, чем зарплата женщин. В целом, абсолютно во всех без исключения сферах зарплата у мужчин выше. Но, если смотреть на статистику по профессиям, то наибольшая разница между зарплатами мужчин и женщин в сфере авиации — мужчины здесь зарабатывают примерно на 42% больше, а наименьшая в сфере водного транспорта (на 2,4% больше получают мужчины).

В России средняя зарплата женщин составляет 70% от зарплаты мужчин.

А как в других странах

Согласно данным Международной организации труда (МОТ), самый большой разрыв в зарплатах мужчин и женщин, по данным МОТ, наблюдается в Пакистане — он составляет 62,5%. Второе место занимает Непал, где разрыв равен 44,7%, сообщает BBC.

Из стран Евросоюза худший показатель у Нидерландов — согласно оценкам МОТ, женщины там получают на 40,3% меньше мужчин.

Лучше всего ситуация с равной оплатой труда обстоит в Панаме, Иордании и Кабо-Верде, следует из данных МОТ. Там разрыв равен нулю.





Разрыв между медианными зарплатами мужчин и женщин в России составляет 30,6%. Таким образом, Россия замыкает первую десятку стран с самыми большими гендерными разрывами в ежемесячной оплате труда. Похожий показатель у Южноафриканской Республики (ЮАР) — 30,8%.

В первую пятерку стран с минимальным разрывом в оплате труда мужчин и женщин входят Румыния (1,8%), Болгария (2,1%), Филиппины (2,6%), Эквадор (4,6%) и Бангладеш (4,7%). Тут однако нужно отметить, что такие страны, как Филиппины, Бангладеш и Кабо-Верде в материалах МОТ относятся к странам с зарплатами ниже среднего уровня.

В списке МОТ также есть две страны — Таиланд (-2,5%) и Сьерра-Леоне (-5,5%) — с негативным гендерным разрывом, что означает, что женщины здесь получают больше мужчин. Однако оба государства не относятся к странам с высокими доходами.

По оценкам экспертов Всемирного банка, из-за неравной оплаты труда страны ежегодно теряют триллионы долларов. В частности, от 15 до 30 трлн долларов в год составляют убытки мировой экономики из-за ограниченного доступа девочек к образованию и нереализованных возможностей по повышению производительности труда и доходов женской части населения.

Как подчеркивалось в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2017 года, в эпоху, когда главной ценностью становится талант, а успех государства определяется его инновационностью, выигрывать будет тот, кто сможет успешно интегрировать женщин в эти процессы.