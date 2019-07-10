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Зарплата женщин в Беларуси на четверть меньше, чем мужчин. А как в других странах?
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата женщин в Беларуси на 27,3% меньше, чем у мужчин, следует из данных Белстата. Так, в декабре прошлого года белоруски в среднем получали 928 рублей, па белорусы — 1278 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в других странах отличаются зарплаты мужчин и женщин.
Для сравнения: соотношение номинальной начисленной средней зарплаты женщин и мужчин в декабре 2009 года
Напомним, в декабре 2018 года
Как отличаются зарплаты мужчин и женщин в соседних странах?
В Литве разница в зарплате мужчин и женщин в 2018 году
По данным Департамента статистики Литвы, разница в зарплатах обусловлена не юридическими, а социально-экономическими факторами — распределением числа мужчин и женщин по видам экономической деятельности, их профессией, образованием, возрастом, трудовым стажем и другим. Самая большая разница в зарплате мужчин и женщин в Литве в 2018 году отмечалась на предприятиях финансового и страхового профиля — 37,3%.
Начисленная зарплата (брутто) мужчин в Литве в первом квартале 2019 года на 156 евро
В Латвии в 2017 году латвийские женщины
В Украине в прошлом году зарплата мужчин
В России средняя зарплата женщин
А как в других странах
Согласно данным Международной организации труда (МОТ), самый большой разрыв в зарплатах мужчин и женщин, по данным МОТ, наблюдается в Пакистане — он составляет 62,5%. Второе место занимает Непал, где разрыв равен 44,7%,
Из стран Евросоюза худший показатель у Нидерландов — согласно оценкам МОТ, женщины там получают на 40,3% меньше мужчин.
Лучше всего ситуация с равной оплатой труда обстоит в Панаме, Иордании и Кабо-Верде, следует из данных МОТ. Там разрыв равен нулю.
Разрыв между медианными зарплатами мужчин и женщин в России составляет 30,6%. Таким образом, Россия замыкает первую десятку стран с самыми большими гендерными разрывами в ежемесячной оплате труда. Похожий показатель у Южноафриканской Республики (ЮАР) — 30,8%.
В первую пятерку стран с минимальным разрывом в оплате труда мужчин и женщин входят Румыния (1,8%), Болгария (2,1%), Филиппины (2,6%), Эквадор (4,6%) и Бангладеш (4,7%). Тут однако нужно отметить, что такие страны, как Филиппины, Бангладеш и Кабо-Верде в материалах МОТ относятся к странам с зарплатами ниже среднего уровня.
В списке МОТ также есть две страны — Таиланд (-2,5%) и Сьерра-Леоне (-5,5%) — с негативным гендерным разрывом, что означает, что женщины здесь получают больше мужчин. Однако оба государства не относятся к странам с высокими доходами.
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Средняя зарплата женщин в Беларуси на 27,3% меньше, чем у мужчин. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в других странах отличаются зарплаты мужчин и женщин.
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