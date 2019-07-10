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Ученые выяснили, как сладкий чай и сок связаны с риском рака
Источник материала: Tut.by
Новое исследование французских ученых предположило связь между употреблением подслащенных напитков и фруктовых соков с развитием рака, пишет
Исследование носит наблюдательный характер и не утверждает, что употребление сладких напитков вызывает рак. Пока что речь идет лишь о выявленной связи, и это утверждение требует дальнейших исследований.
В исследовании, опубликованном в
За девять лет у испытуемых зафиксировали 2193 случай рака (в том числе 693 случая рака молочной железы, 291 случай рака простаты и 166 случаев колоректального рака). Та четверть испытуемых, которая пила больше всего подслащенных напитков, имела на 30% более высокий риск развития любого рака и на 37% более высокий риск развития рака молочной железы (по сравнению с четвертью, которая употребляла меньше всего этих продуктов).
Исследователи не обнаружили никакой связи рака с потреблением искусственно подслащенных напитков.
Ученые могут лишь предположить, что подслащенные напитки способствуют отложению висцерального жира, а он может способствовать образованию опухоли.
— Мы не можем сказать, что подслащенные напитки и сок вызывают рак, — подчеркнула ведущий автор исследования Матильда Тувье из Исследовательского центра общественного здравоохранения (Франция). — Но мы делали поправку на многие демографические факторы и факторы образа жизни, и связь все еще остается существенной.
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Новое исследование французских ученых предположило связь между употреблением подслащенных напитков и фруктовых соков с развитием рака.
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