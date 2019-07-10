Ученые выяснили, как сладкий чай и сок связаны с риском рака

Источник материала: Tut.by

Новое исследование французских ученых предположило связь между употреблением подслащенных напитков и фруктовых соков с развитием рака, пишет The New York Times .



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Исследование носит наблюдательный характер и не утверждает, что употребление сладких напитков вызывает рак. Пока что речь идет лишь о выявленной связи, и это утверждение требует дальнейших исследований.

Подслащенные напитки — это те, в составе которых более 5% сахара. Сюда относится не только сладкая газировка, но и молочные коктейли, энергетические напитки и даже чай и кофе с сахаром.

В исследовании, опубликованном в BMJ , участвовали более 101 тысячи человек средним возрастом 42 года. В опросниках они указывали, какие продукты употребляют ежедневно.

За девять лет у испытуемых зафиксировали 2193 случай рака (в том числе 693 случая рака молочной железы, 291 случай рака простаты и 166 случаев колоректального рака). Та четверть испытуемых, которая пила больше всего подслащенных напитков, имела на 30% более высокий риск развития любого рака и на 37% более высокий риск развития рака молочной железы (по сравнению с четвертью, которая употребляла меньше всего этих продуктов).

Исследователи не обнаружили никакой связи рака с потреблением искусственно подслащенных напитков.

Ученые могут лишь предположить, что подслащенные напитки способствуют отложению висцерального жира, а он может способствовать образованию опухоли.

— Мы не можем сказать, что подслащенные напитки и сок вызывают рак, — подчеркнула ведущий автор исследования Матильда Тувье из Исследовательского центра общественного здравоохранения (Франция). — Но мы делали поправку на многие демографические факторы и факторы образа жизни, и связь все еще остается существенной.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым ежедневно потреблять не больше 30 г добавленного сахара (эквивалент 150 мл фруктового сока).