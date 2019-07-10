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Миллениалы «убивают» стриптиз-клубы

11.07.2019 12:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стрип-клубы Америки постепенно умирают. Миллениалы отказываются их посещать: то ли из-за ужесточения правил, то ли из-за развития порноиндустрии в сети. Об этом сообщает BBC.

Сотрудники еще существующих заведений говорят, что сейчас сложно представить, как босс назначает встречу подчиненному в стрип-клубе. Хотя в 1980-х и 1990-х годах это считалось обычной практикой. Со временем клиенты стали более робкими. Стрип-клубы массово открывались на Уолл-стрит и в других местах, пока однажды сотрудницы не подали в суд на своих работодателей и не выиграли иски.

Ниша сталкивается с рядом проблем: это снижение клиентской базы, рост доступного порнографического контента в сети и расходов на персонал. Согласно статистике группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов упала более чем на 12%, до 1,4 миллиарда долларов в 2018 году. В 2012-м она составляла 1,6 миллиарда долларов. Ежегодный рост выручки в стрип-клубах США с 2012 по 2017 год составил 4,9%, снизившись до 1,9% с 2013 по 2018 год и, согласно прогнозам IBISWorld, он снизится до 1,7% к 2023 году.

Ситуация усложняется тем, что танцовщицы требуют, чтобы их классифицировали как работников. В это же время молодых потребителей почти не осталось: «Бэби-бумеры уходят на пенсию. В течение 20 лет они были уникальными клиентами». Теперь женихам во время мальчишников некомфортно находится рядом с танцовщицами: они предпочитают играть в лазертаг.

Но есть и положительные тенденции: танцы по-прежнему показывают свою жизнестойкость. Если раньше занятия на пилоне держали в секрете, то сейчас это модный тренд, принявший форму фитнеса. Стигма уходит – люди хотят оставаться в хорошей форме.

Читайте по теме: Паника нежного миллениала. Почему двадцатилетним так страшно жить

 
 
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Стрип-клубы Америки постепенно умирают. Миллениалы отказываются их посещать: то ли из-за ужесточения правил, то ли из-за развития порноиндустрии в сети. Об этом...
 
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