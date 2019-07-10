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В Минске появится торговый центр, на крыше которого будет chillout-зона с газоном

11.07.2019 11:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске строят первый торговый центр, на крыше которого оборудуют зону отдыха. Он находится рядом с «Динамо». По информации realt.by рассказываем о нюансах проекта.

Работы по возведению ТЦ Centropol ведутся с 2017 года предприятием «Гермес констракшн». Фасад этого комплекса, где также разместят гостиницу, готов: его введут в эксплуатацию с февраля 2020 года. Дизайн-концепцию разрабатывает студия архитектуры и интерьера Nota Bene.

Говорят, что Centropol не станет калькой с «Арена Сити», Dana Mall или Galleria Minsk. Одно из отличий – лаунж-зона на кровле с газоном. На ней планируют проводить кино-показы, арт-выставки, презентации и дегустации. Прийти сюда сможет любой желающий: как посетитель торгового центра, так и офисный работник.

Вокруг ТЦ обещают построить сквер с зонами релакса, тропинками и парковками для самокатов и велосипедов. Внутри разместят активити-парк со скалодромом и веревочным городком, фитнес-клуб, салон красоты, рестораны и фудкорт. На третьем этаже появятся коворкинги и помещения для мам с детьми. Помимо прочего, внутреннее пространство комплекса займут офисы, медицинский центр, казино, конференц-зал, бутики, ресторан и супермаркет.

А что насчет H&M, New Yorker и Inditex?

Их не будет. Владельцы объясняют это тем, что покупательская способность в Беларуси не настолько высока для таких брендов. Поэтому гостям ТЦ широко представят беларуских дизайнеров и производителей.

Приятный бонус: администрация заверяет, что заходить в Centropol разрешат на роликах и самокатах, с колясками и животными и даже с мороженым. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске строят первый торговый центр, на крыше которого оборудуют зону отдыха. Он находится рядом с «Динамо». По информации realt.by рассказываем о нюансах проекта. ...
 
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