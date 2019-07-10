Источник материала: Аргументы и факты

Оказывается, для белорусских граждан там сделали «особые» условия прибытия. При переходе с одного рейса на другой меня попросили сначала выйти из терминала, а затем зайти снова. Для чего, я так и не поняла.

Но это полбеды. Слышала, что для граждан РФ и Беларуси выделен отдельный коридор, чтобы быстрее миновать паспортный контроль, но не тут-то было: ни один из четырех пунктов в тот момент не работал, мне было предложено встать в общую очередь, которая растянулась не на один десяток человек. Стало понятно, что при такой низкой скорости проверки паспортов я могла опоздать на свой рейс.

На мою просьбу как-то ускорить процесс сотрудник аэропорта лишь ехидно улыбнулся и сказал: «Вы же видите, какая ситуация». Как будто я ее создала и не его задача - решать проблему.

Ничего не добившись по-хорошему, я «включила стерву» и закатила скандал, пригрозив проблемами нерадивым сотрудникам. Лишь после воплей «бешеной дамочки» соизволили открыть коридор для граждан Союзного государства, который и так должен работать.

Во всей этой истории меня возмутили несколько моментов: почему не работают специально выделенные коридоры для граждан Союзного государства в аэропорту «Шереметьево»? Когда у нас начнут качественно выполнять свою работу и не вставлять палки в колеса? До каких пор хамство будет нормой нашего общества?

Д. Лис, Борисов