Сельхозпредприятия района приступили к выборочной уборке рапса

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Большинство сельхозпредприятий Мстиславщины приступили к выборочной уборке рапса. На рапсовые поля вышли комбайны в «Натопа-Агро», «Заболотье-агростандарт», «МушиноАгро» и других хозяйствах.

Активно развернулась уборочная кампания и в ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб». Посевы этой масличной культуры занимают в акционерном обществе 600 гектаров, 150 из которых уже скошены.

— Комбайнеры в среднем за день убирают около 70 гектаров, — рассказал главный агроном хозяйства Юрий Маточкин. — Поэтому при благоприятной погоде рассчитываем завершить уборку за 5-6 дней. Молотьбу ведём там, где культура поспела. Мы сделали всё, что смогли, чтобы урожай был хорошим: правильно выбрали предшественника, подготовили почву, внесли удобрения, провели обработку посевов.

По словам Юрия Сергеевича, все занятые на уборке комбайнеры, водители, работники зерносушильного комплекса — люди ответственные и добросовестные. Это и хлеборобы со стажем, и более молодые земледельцы. Первыми вышли на косовицу рапса и показывают хорошие результаты — Андрей Вигура, экипажи Игоря Евтихевича и Евгения Денисова, Виктора Заклюева и Игоря Горностаева.

«Обкатав комбайн на рапсе, с большей уверенностью выйду на хлебную ниву», — говорит комбайнер Андрей Вигура. Фото Валентины Кравцовой.

— Рапс — деликатная культура, и в его уборке есть свои особенности, — со знанием дела рассказывает Андрей Вигура, который трудится на жатве больше десяти лет. — К его молотьбе нужно подходить внимательно и со всей серьёзностью. Чтобы избежать потерь этой важной сельскохозяйственной культуры, комбайн необходимо дополнительно оборудовать приставкой, своевременно очищать жатку, соблюдать другие технологические требования.

Андрей Леонидович работает без помощника, все работы ему приходится выполнять самому. Но опытный и трудолюбивый комбайнер с ними справляется качественно и своевременно.

Валентина КРАВЦОВА.