Как незанятым мстиславчанам оказывают помощь в трудоустройстве

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславле состоялось очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения под руководством её председателя Елены Клеенковой.

С 1 октября 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и услуги теплоснабжения по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Фотография имеет иллюстративный характер.

В связи с этим члены комиссии, работая над базой незанятых трудоспособных мстиславчан, проанализировали ряд поданных гражданами документов об исключении из базы данных. Было принято сделать ряд подтверждающих информацию запросов в БТИ и жилкомхоз.

Четверо жителей района обратились в комиссию за помощью в содействии по трудоустройству. Троим из них было предложено несколько вакансий: экспедитор или продавец в райпо, а также инженер по охране труда ПМК-94, одному из обратившихся было предложено пройти дополнительное медицинское обследование.

Возможность устроиться на работу у этих людей появилась, но есть ли желание работать? Члены комиссии провели беседу с каждым из них.

— К сожалению, очень часто к нам приходят люди, состоящие на различных учётах, в том числе и в РОВД, — отметила Елена Александровна. — Мы пытаемся достучаться до них, убедить в необходимости начать здоровый образ жизни и честно трудиться.

Комиссия продолжит работу по формированию полной базы незанятых, которая должна быть подготовлена к сентябрю.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.