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Сергей Безруков споет в Минске народные хиты

11.07.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкально-драматический проект, который Сергей Безруков 13 декабря привезет в столицу, в новинку для него самого: впервые в жизни актер попробовал себя в качестве музыканта. И, судя по отзывам зрителей, получается у него отлично! Билеты на #Безруковшоу поступили в продажу сегодня.


Фото предоставлено организаторами

Сергей Безруков известен своим умение перевоплощаться и удивлять зрителей. В октябре прошлого года актер отметил свое 45-летие в неожиданном амплуа: выступил на сцене с сольным музыкально-драматическим шоу. И это была не очередная актерская работа Безрукова, который за свою карьеру успел примерить на себя множество ролей: и беспризорника, и сельского участкового, и даже Иисуса Христа. Теперь актер сыграл самого себя, исполнив детскую мечту стать музыкантом.

Остается загадкой, откуда Безруков черпает энергию. Он одновременно работает художественным руководителем Московского губернского драматического театра, снимается в одной из главных ролей нового полнометражного фильма «Мистер Нокаут», продолжает играть в спектаклях родного театра, а теперь еще и записывает песни и снимает клипы.

Впрочем, незаурядной работоспособностью и умением перевоплощаться Сергей отличался всегда. В начале двухтысячных он сумел влюбить всю страну в противоречивый образ бандита-романтика Саши Белого в сериале «Бригада». А затем очаровать всю женскую половину СНГ хрипотцой голоса участкового Павла Кравцова, попутно сделав хитом душевную балладу о березах.

И все же особенное впечатление Сергей Безруков производит на зрителей в ролях исторических персонажей — Есенина, Пушкина, Высоцкого, генерала Каппеля, Василия Сталина, Троцкого, Бориса Годунова. Глубокое погружение в непростые, противоречивые образы, невероятная душевная и актерская работа Безрукова делают его одним из лучших современных российских артистов.

Киноиндустрия со временем стала тесной для его таланта, и Сергей с воодушевлением и свойственным ему азартом пробует себя в новых амплуа. Всю жизнь Сергей хранил мечту стать музыкантом. А решившись, воплотил ее с феноменальной скоростью. Летом 2018 года артист собрал группу, а уже осенью ко дню рождения Безрукова было готово двухчасовое шоу для московского Крокус Сити Холла, выпущен клип «Не про нас» и дебютный альбом. 13 декабря #Безруковшоу увидят и минчане.

Специально для шоу Сергей написал две пронзительные композиции на стихи своего любимого поэта Сергея Есенина. В исполнении артиста в Минске также прозвучат произведения Владимира Высоцкого. И конечно, песни, исполненные Безруковым в популярных фильмах, включая народный хит «Березы» из сериала «Участок».
И уже в самом финале, когда будет казаться, что Безруков продемонстрировал все свои таланты, актер удивит снова: в рок-версии поэмы «Евгений Онегин» Сергей исполнит электро-соло на оригинальной гитаре-лопате.

Когда: 13 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 45 до 160 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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