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Из-за похолодания цены на огурцы в Столинском районе выросли вдвое
11.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За килограмм огурцов дают 60-70 копеек.
Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках Столинского района.
Столбик термометра опустился вниз, а цены на огурцы побежали вверх.
Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах цена доходила до 70 копеек.
Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки поступают в меньшем количестве и очень востребованы. По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.
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За килограмм огурцов дают 60-70 копеек. Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках Столинского района. Столбик термометра опустился вниз,...
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