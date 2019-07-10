Из-за похолодания цены на огурцы в Столинском районе выросли вдвое

Источник материала: Виртуальный Брест

За килограмм огурцов дают 60-70 копеек.





Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках Столинского района.

Столбик термометра опустился вниз, а цены на огурцы побежали вверх.

Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах цена доходила до 70 копеек.

Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки поступают в меньшем количестве и очень востребованы. По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.