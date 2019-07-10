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Пресс-конференция по Дню профилактики алкоголизма прошла в Бресте. Что решали?

11.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пресс-конференция, приуроченная к Республиканскому дню профилактики алкоголизма, состоялась в Брестском областном ЦГЭиОЗ 9 июля. Специалисты говорили о вреде пагубной зависимости, о ее причинах и последствиях.

Пресс-конференция по Дню профилактики алкоголизма прошла в Бресте. Что решали?

Проблемам алкоголизации населения в Республике Беларусь всегда уделялось значительное внимание. Крайне велики и обременительны материальные и экономические потери семьи, трудовых коллективов и общества в целом, связанные с пьянством и алкоголизмом. Можно встретить различные данные относительно масштабов употребления спиртных напитков в нашей республике. Все они говорят о том, что в той или иной степени употребляет алкоголь большинство взрослого населения страны и весьма значительная часть людей имеет пагубное пристрастие к нему.

Пресс-конференция по Дню профилактики алкоголизма прошла в Бресте. Что решали?

Это диктует необходимость активизации усилий всего общества.

В Брестской области на протяжении нескольких лет сохраняется устойчивая тенденция по снижению числа лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. В этом году количество состоящих на диспансерном наркологическом учете пациентов с зависимостью от алкоголя снизилось на 0,3 %.

По словам старшего инспектора УОПП УВД Брестского облисполкома Михаила Тихановича, органы внутренних дел совместно с организациями здравоохранения области и прокуратурой проводят ряд мероприятий, направленных на профилактику пьянства и алкоголизма. Сотрудники внутренних дел в своей компетенции проводят изъятие незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции, а также выявляют лиц, которые реализуют алкогольную продукцию, ввезенную на территорию Республики Беларусь из других стран. Кроме того, в местах массового пребывания населения участковыми инспекторами задерживаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые в последующем привлекаются к административной ответственности по статье 17.3 Кодекса об административных нарушениях Республики Беларусь.

Пресс-конференция по Дню профилактики алкоголизма прошла в Бресте. Что решали?

– В Брестской области в первом полугодии 2019 года количество лиц, привлеченных к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах составило более 20 тысяч человек, за нарушение антиалкогольного законодательства – более 500 лиц, – рассказал Михаил Владимирович. – По ходатайствам органов внутренних дел Брестской области судами приняты решения в отношении более 700 лиц для направления в лечебно-трудовые профилактории с целью принудительного лечения от алкогольной зависимости. В настоящий момент реализовано более 600 решений.

– Сейчас в Брестской области на учете по алкогольной зависимости состоит 24 тысячи человек, – отметил врач-психотерапевт УЗ «Брестский областной наркологический диспансер Владислав Прецкайло. – Брестский областной наркологический диспансер предоставляет весь перечень услуг: как в процессе поликлинического наблюдения, так и в дневных стационарах. Также нуждающимся предусмотрена анонимная помощь. С точки зрения закона такая функция предусмотрена и активно используется на практике, ведь задача наркодиспансера – не ставить людей на учет, а оказывать медицинскую помощь и психологическую поддержку.

По информации Владислава Игоревича, в настоящий момент наблюдается рост числа несовершеннолетних, состоящих на учете. В целом на учете состоит 1800 человек, из них за год впервые обратились за помощью около 700 человек. С этой группой населения ведется отдельная работа на всех уровнях с учетом всех заинтересованных компетентных лиц и организаций.

Клирик прихода Храма Святой Живоначальной Троицы г. Бреста иерей Дмитрий Омельянец рассказал о том, что церковь не остается в стороне и также ведет активную работу по борьбе с пьянством. Так, Брестской епархией принята программа по профилактике алкоголизма, в частности, на сегодня существует отдел по противодействию алкоголизма и наркомании. Один из первых пунктов программы – подготовка материалов для прочтения священником в приходе, благодаря которым люди узнают о возможностях и методах борьбы с алкоголизмом. Большинство отдаленно представляют себе, как справиться с зависимостью и куда необходимо обращаться. Священнослужители предоставляют подробную информацию, оказывают поддержку и помогают людям встать на правильный, трезвый жизненный путь, подчеркивая, что никто не сможет излечить человека, который сам не хочет излечиться.

Пресс-конференция по Дню профилактики алкоголизма прошла в Бресте. Что решали?

Республиканский день профилактики алкоголизма в нашей стране отмечается с 2005 года, – отметила заведующий отделением организационно-методического обеспечения отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Галина Степановна Стасевич. – Инициатором такого дня выступило Министерство здравоохранения Республики Беларусь, поскольку проблема алкоголизма серьезная, общечеловеческая. Главная цель Дня профилактики – обратить внимание на проблемы, связанные с употреблением и злоупотреблением алкоголя, как взрослыми, так и подростками. По данным социологических опросов на сегодня учащиеся профессиональных учреждений образования области 51,1 % подростков не употребляет алкоголь, осознанно употребляет – 48,9 %. К сожалению, какие бы исследования мы не проводили, они свидетельствуют не в пользу здорового образа жизни.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних, за первое полугодие 2019 года, рассмотрено 660 материалов по поводу нахождения подростков в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Городские и районные комиссии по делам несовершеннолетних признали около 200 детей нуждающимися в государственной защите, причиной этого в большинстве случаев стало пьянство родителей.

Галина Степановна подчеркнула, что алкоголизм – это проблема многих семей. В семье, где есть человек, характеризующийся привязанностью к алкоголю, страдают близкие, родственники, а самое страшное – дети. Люди не понимают, что традиции, созданные в семье, когда человеку с детства прививается вкус алкоголя, играют значимую и не самую лучшую роль. Государство, Министерство здравоохранения, организации здравоохранения и другие государственные органы используют различные методы для борьбы с алкогольной зависимостью: ценовая политика, ограничительные меры, оказание помощи лицам, находящимся в алкогольной зависимости. Но самое главное – это работа по формированию здорового и трезвого образа жизни. Если каждая семья осознает всю меру ответственности за воспитание своих детей, формирование у них прочной установки жить без алкоголя, то экономика нашей страны и наше благополучие будет в надежных руках.

Татьяна Сильвестрова, журналист отдела общественного
здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
Теги: Брест
 
 
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