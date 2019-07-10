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Водитель записал видеоинструкцию "для чайников", как проехать "вульковское" кольцо

11.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже ситуация людей настолько достала, что сами, своими силами стали объяснять друг другу "на пальцах", как безопасно проехать кольцо. Касается это, кстати, не только Вульки - можно вспомнить недобрым словом и Набережную, где вот уже который год нам обещают сделать "турбо-кольцо" по примеру Каменецкого, и Задворцы, при проезде кольца которого многим вообще непонятно кто кому должен уступить. А всё потому, что на кольцах сделали по несколько полос, вот и получается неразбериха.

Водитель записал видеоинструкцию "для чайников", как проехать "вульковское" кольцо

Итак, смотрим, учимся, и делаем выводы:

На самом деле всё не так уж и сложно - посмотрите это видео и не нарушайте ПДД! И ещё - прекращайте дрифты на данном перекрёстке, людям спать мешаете.

 
 
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  Уже ситуация людей настолько достала, что сами, своими силами стали объяснять друг другу "на пальцах", как безопасно проехать кольцо. Касается это, кстати, не...
 
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