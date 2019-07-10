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Водитель записал видеоинструкцию "для чайников", как проехать "вульковское" кольцо
11.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже ситуация людей настолько достала, что сами, своими силами стали объяснять друг другу "на пальцах", как безопасно проехать кольцо. Касается это, кстати, не только Вульки - можно вспомнить недобрым словом и Набережную, где вот уже который год нам
Итак, смотрим, учимся, и делаем выводы:
На самом деле всё не так уж и сложно - посмотрите это видео и не нарушайте ПДД! И ещё - прекращайте дрифты на данном перекрёстке, людям спать мешаете.
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